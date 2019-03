Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.","shortLead":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min...","id":"20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9e51db-4e3e-4f90-acf2-59a2977d6dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","timestamp":"2019. március. 22. 13:03","title":"Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szimplások szerint a rendőrség tehetetlen a kamudrogokat áruló dílerekkel szemben.","shortLead":"A szimplások szerint a rendőrség tehetetlen a kamudrogokat áruló dílerekkel szemben.","id":"20190321_Het_orat_tartottak_fogva_a_szimplasokat_akik_kamu_drogokra_figyelmeztettek_a_turistakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6664803-2055-4d70-8632-440c041936e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Het_orat_tartottak_fogva_a_szimplasokat_akik_kamu_drogokra_figyelmeztettek_a_turistakat","timestamp":"2019. március. 21. 19:00","title":"Hét órát tartották fogva a szimplásokat, akik kamudrogokra figyelmeztették a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További 8 és fél százalékos béremelést sikerült kialkudni a Hankook egyoldalú ajánlatához képest.","shortLead":"További 8 és fél százalékos béremelést sikerült kialkudni a Hankook egyoldalú ajánlatához képest.","id":"20190321_Megvan_a_megallapodas_vege_a_Hankooksztrajknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6846d196-c7fa-4ecc-9241-9c8832e941cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Megvan_a_megallapodas_vege_a_Hankooksztrajknak","timestamp":"2019. március. 21. 20:57","title":"Megvan a megállapodás, vége a Hankook-sztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0760e490-8f7a-48aa-8781-911de6ebf426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oroszoknál is nagyon péntek van. ","shortLead":"Az oroszoknál is nagyon péntek van. ","id":"20190322_lada_niva_orosz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0760e490-8f7a-48aa-8781-911de6ebf426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d648d60f-6d63-4be3-a770-8cbb7efd24eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_lada_niva_orosz","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Keljfeljancsi-autót csináltak ebből a Lada Nivából - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","shortLead":"A költözésről már régóta lehetett tudni, pénteken hivatalosan is bejelentették, ősszel nyílik a kampusz.","id":"20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b722e50-8315-4e12-92db-46e25fef7b03","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Penteken_megnyilik_a_CEU_becsi_kampusza","timestamp":"2019. március. 22. 13:43","title":"Hivatalos: Bécsben nyit kampuszt a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban, hogy megelőzze a készlethiányt.","shortLead":"A német Wepa cég 3,5 millió vécépapír-gurigát és konyhai papírtörlőt halmozott fel az Egyesült Királyságban...","id":"20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15c6cb61-25be-4a09-821c-469142e6c6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79a4e5b-1332-41f9-9af6-6d43681e22f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Vecepapirt_halmozott_fel_egy_nemet_beszallito_hatha_kifogynak_a_britek_a_Brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 17:44","title":"Vécépapírt halmozott fel egy német beszállító, hátha kifogynak a britek a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd406f-57e4-4ae5-9049-108c4d832b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harminc évvel ezelőtt mutatkozott be először a profi grafikus szoftvercsomag, a CorelDRAW első verziója. Számos változata látott már napvilágot azóta, és a legutóbb egy kifejezetten a Windows 10-re szabott verzió került be a Microsoft Store-ba.","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt mutatkozott be először a profi grafikus szoftvercsomag, a CorelDRAW első verziója. Számos...","id":"20190322_corel_corporation_coreldraw_microsoft_store_edition_windows10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27fd406f-57e4-4ae5-9049-108c4d832b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bc02f3-355c-46f6-95f5-75274224f4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_corel_corporation_coreldraw_microsoft_store_edition_windows10","timestamp":"2019. március. 22. 10:03","title":"Bekerült a Microsoft Store-ba a legendás CorelDRAW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]