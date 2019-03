Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten még mindig szökésben vannak.","shortLead":"Ketten még mindig szökésben vannak.","id":"20190321_Elfogtak_a_halalkamionos_bunszervezet_egyik_szokesben_levo_vadlottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc59bcf-895a-453b-a381-8648f6c745f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Elfogtak_a_halalkamionos_bunszervezet_egyik_szokesben_levo_vadlottjat","timestamp":"2019. március. 21. 16:19","title":"Elfogták a halálkamionos bűnszervezet egyik szökésben lévő vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca8777d-bec8-4d90-bf76-9237fe6a116a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az erdők világnapját ünnepelték Kismaroson.","shortLead":"Az erdők világnapját ünnepelték Kismaroson.","id":"20190321_22_millio_facsemetet_ultet_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca8777d-bec8-4d90-bf76-9237fe6a116a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c79fc7-093c-4b2b-8fd4-b46052f520e0","keywords":null,"link":"/elet/20190321_22_millio_facsemetet_ultet_a_kormany","timestamp":"2019. március. 21. 17:01","title":"22 millió facsemetét ültet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows 7-et, a felhasználók igencsak ragaszkodnak hozzá.","shortLead":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows...","id":"20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff6d5df-d7f9-4f03-8623-a109e24dc712","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","timestamp":"2019. március. 23. 09:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Ne csodálkozzon, ha felugrik rajta ez az üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","shortLead":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","id":"20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d212307-a16d-495f-8e71-bfe0c833aba1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","timestamp":"2019. március. 22. 10:35","title":"A lezárt lehajtó miatt sem kegyelmeznek, ha továbbmegyünk az autópályán, jön a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min dolgoznak. Honnan is tudhatták volna arról a prototípusról, amelynek sok-sok év után csak most szivárgott ki a képe.","shortLead":"Az Apple igen nagy titokban fejlesztette az iPhone-t, tulajdonképpen még a munkába bevont mérnökök sem tudták, min...","id":"20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07b6ff1c-42a7-489f-a063-6fb02d42f8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9e51db-4e3e-4f90-acf2-59a2977d6dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_iphone_m68_prototipus_aramkori_lap","timestamp":"2019. március. 22. 13:03","title":"Meg fog lepődni, milyen volt a legelső iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","shortLead":"A műsorvezető, aki néhányszor már visszatért, most ismét visszatér.","id":"20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e57108-c1d7-4d77-a1d7-821c00d6f0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6545c0ac-8c85-40c3-87d9-2e782e0ebf02","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_A_TV2_Azsiaba_kuldi_Demcsak_Zsuzsat","timestamp":"2019. március. 23. 07:30","title":"A TV2 Ázsiába küldi Demcsák Zsuzsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett 7. cikk szerinti eljárást.","shortLead":"Az Európai Parlament igazságügyi bizottsága csütörtökön ismét napirendre vette a Magyarországgal szembeni, úgynevezett...","id":"20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772718ce-f987-47aa-8bc5-c2b828ecc686","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Timmermans_az_EUcsucson_Magyarorszagon_nem_javult_a_helyzet_sot","timestamp":"2019. március. 21. 17:10","title":"Timmermans a Soros-kampányról: Nincs semmiféle összeesküvés, a magyarok megérdemlik az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti a telefont és nagyobb adatforgalmat generál, mint arra a normális működése alapján számítani lehet. A háttérben a hirdetések mögötti csalás állhat.","shortLead":"A hirdetéseket megjelenítő androidos alkalmazások esetében könnyen előfordulhat, hogy az app gyorsabban meríti...","id":"20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af58e3e-0d4d-4358-9d5d-21f979c3489e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_csalas_hirdetes_alkalmazas_applikacio_androidos_app","timestamp":"2019. március. 22. 09:33","title":"Gyorsan merül a mobilja és az adatforgalma is nagy? Egy új csalás áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]