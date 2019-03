Ötven év színpadi jelenlét után is egész évre be van táblázva fellépésekkel Halász Judit, akivel a Bors készített interjút. Szerinte nagyon fontos, hogy a gyerekek verset mondjanak, operába, színházba járjanak, hogy mostanában mégsem teszik, arra azt mondta: butaságból. „Első osztályosan József Attila Mama című versét kaptam a kezembe, pedig korántsem értettem, hogy miről szól. De anyukám elmagyarázta, segített, hogy megértsem. Más gyereknek is van anyja, tanító nénije, csak figyelni kell, hogy milyen gondok vagy gondolatok játszódnak le a gyerek fejében” – mondta Halász Judit.

Az első gyerekeknek szóló fellépésekre visszaemlékezve azt mondta, azonnal volt érzéke a velük való kapcsolatteremtéshez: „Bár akkor már kétéves volt a fiam, olyan nagy tapasztalatom nem lehetett ebben, mégis már az első előadások után hosszú sorokban vártak rám, és elárulták a titkaikat, amit valószínűleg nem volt kinek elmondaniuk.

A gyerekközönség a hiedelemmel szemben nem a leghálásabb, inkább hálátlan, de tôlük tanultam meg, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jól érezzék magukat velem.

Hogy mi a titok? Halász Judit szerint az, hogy figyelni kell. A színésznőnek – és gyakorló nagymamának – van véleménye a modern kor vívmányairól, a számítógépről és az okostelefonról is: „Rettenetesen nehéz elmozdítani őket ezektől, és bár bizonyos szempontból jó ez a világ, másrészről veszélyes is. Általában a mai emberek túl sok információt kapnak, és nem tudják ezeket a helyükre tenni. Ráadásul sok a hazugság, nem tudni, melyik a hiteles információ. Én is nehezen birkózom meg ezzel. De a gyerekek még játszanak, és nagy pozitívum, hogy sok mindent angolul hallgatnak, ezért könnyebben megtanulják a nyelvet”.

Ami pedig a szülő-kamasz viszonyt illeti, Halász Judit azt mondta: „A szülő elégedett, ha év végén jó a bizonyítvány vagy versenyeket nyer, de azt nem biztos, hogy tudja, mi történik a gyerekével. Pedig mindenről beszélni kell, és lehet is, csak meg kell találni a hangot. A közeledés módja a lényeg. Mindenkit agyon lehet ütni egyetlen szóval és meg lehet szerezni egy másikkal”.