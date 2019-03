Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3236b5b-dd5c-4c62-8241-2fadf7a95f32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy pizzéria elől vitték el az autót, benne volt a kulcs.","shortLead":"Egy pizzéria elől vitték el az autót, benne volt a kulcs.","id":"20190322_Bedrogozva_loptak_autot_a_vaci_fiatalok_aztan_arokba_borultak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3236b5b-dd5c-4c62-8241-2fadf7a95f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b5f958-7852-45e2-b6fe-a5c168f20d42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_Bedrogozva_loptak_autot_a_vaci_fiatalok_aztan_arokba_borultak","timestamp":"2019. március. 22. 21:54","title":"Bedrogozva loptak autót a váci fiatalok, aztán árokba borultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","shortLead":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","id":"20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4449c832-1abf-4f53-b753-adddd40b0b08","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","timestamp":"2019. március. 24. 11:26","title":"Csúszott a forgatás, mert balesetet szenvedett A mi kis falunk két szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox fejlesztői most erre találtak megoldást.","shortLead":"Az internet egyik legidegesítőb jelensége, hogy (bizonyos) weboldalakon hanggal együtt indulnak el a videók. A Firefox...","id":"20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1314ca7-96c1-4ae8-8e73-3013130c7278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f4ed45-dd26-4cd0-a712-31ea7636968c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_mozilla_firefox_66_automatikusan_elindulo_videok","timestamp":"2019. március. 23. 10:03","title":"Régen várt funkció került a Firefox böngészőbe, ami lecsap a szemtelen weboldalakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","shortLead":"Kell a pénz a határfalra, ezért elképzelhető, hogy a kecskeméti légibázis fejlesztésére ígért pénzt is abba teszik bele.","id":"20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251afeb4-f58e-4bb4-8591-a1b952fdf423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_145_milliard_forinttol_eshet_el_Magyarorszag_Donald_Trump_miatt","timestamp":"2019. március. 22. 18:29","title":"14,5 milliárd forinttól eshet el Magyarország Donald Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297","c_author":"","category":"vilag","description":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon.","shortLead":"A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik...","id":"20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c71fdf-f914-4361-8d02-1877fd991297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9932ceb4-dc8a-4b27-bfbf-e8705c0b855b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_A_nemetorszagi_bevandorlok_majdnem_fele_megbukik_az_integracios_tanfolyamokon","timestamp":"2019. március. 23. 12:35","title":"A németországi bevándorlók majdnem fele megbukik az integrációs tanfolyamokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló társa? Vagy esetleg van, amiben még sokkal jobb is az olcsóbb alternatíva? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló...","id":"20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f0a474-beab-438a-a309-1440a2b93096","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","timestamp":"2019. március. 24. 16:00","title":"Ami ötször drágább, az ötször jobb is? Kipróbáltuk a csuklónkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok ötöde is inkább felháborítónak tartja az Európai Néppárt lépését - olvasható egy friss felmérésben.","shortLead":"A kormánypárt tábora összezár, igazságtalannak tartja a Fidesz felfüggesztését, de az MSZP szavazók és bizonytalanok...","id":"20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b1ef033-39c0-4fc2-80c7-e0221cd697c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e679f374-0f29-434d-8895-1215ea4f37cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_A_magyarok_tobbsegfe_szerint_jogtalanul_fuggesztette_fel_az_Europai_Neppart_EPP_a_Fidesz_tagsagat","timestamp":"2019. március. 23. 10:40","title":"A magyarok többsége szerint jogtalanul függesztette fel az Európai Néppárt (EPP) a Fidesz tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]