Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is veszélyben lehetnek.","shortLead":"Dél-koreai kutatók mintegy 36 sebezhetőséget találtak az LTE-technológiában, amiken keresztül akár az adatok is...","id":"20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b69ef0-065c-4c52-854d-5c3f5f1b9b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384be15-a3e4-4d44-a0e9-afe2999c88f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_mobilhalozat_okostelefon_biztonsagi_res_mobilinternet","timestamp":"2019. március. 28. 08:33","title":"LTE-képes okostelefont használ? Veszélyben lehetnek az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos eszközbeszerzési, fejlesztési csomagjára. A pénzcsapok megnyitásától azonban nem lesz több orvos, legfeljebb takaros, de üres rendelő.","shortLead":"A falvakban nem is álmodnak állandó háziorvosról, de azért pályáznak a kormány faluprogramjának 11 milliárd forintos...","id":"20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99d000b-fb17-4ad2-b727-8873e3fcf278","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_nagylak_haziorvosi_praxisok","timestamp":"2019. március. 29. 06:30","title":"Nagylak, ahová Aboul-Hosn Hussein magyarcsanádi háziorvos is csak helyettesíteni jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett Sony–Nintendo–Microsoft-triumvirátus uralmát. Az ötlet nem új, ahogy a körülötte tornyosuló kérdőjelek sem.","shortLead":"Paradigmaváltással próbálja megtörni a Google a játékpiacon az elmúlt évtizedekben kényelmesen berendezkedett...","id":"20190328_google_stadia_streameles_videojatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=760668e3-9485-49b7-bda3-5a579ae707ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61837ff6-d92c-4ec9-bd80-1eca570ccb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_google_stadia_streameles_videojatek","timestamp":"2019. március. 28. 14:33","title":"És akkor a Google bemutatta, hogyan találná fel újra a videojátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország megvétózta, hogy az Európai Unió bármilyen határidőt szabjon, mikorra kellene a közösségnek nullára csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását. Az Orbán-kormánynak a 2050-es céldátum túl korainak tűnt, holott a terv ellen szervezkedő másik három állammal, a németekkel, a csehekkel és a lengyelekkel szemben Magyarországon nincs számottevő nehézipar. Leginkább autógyárak vannak – olvasható a legújabb HVG-ben.","shortLead":"Magyarország megvétózta, hogy az Európai Unió bármilyen határidőt szabjon, mikorra kellene a közösségnek nullára...","id":"20190327_Epeszu_partok_kozott_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a01099a-1433-457e-9a58-2aa3b3fdcafa","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Epeszu_partok_kozott_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 27. 16:55","title":"Csak a szavak szintjén védi a klímát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több millió dolláros árbevételt hozó ECOBAGS Products alapítójától.","shortLead":"Íme néhány kipróbált módszer testünk, lelkünk és vállalkozásunk egészségének fenntartásához Sharon Rowe, az évi több...","id":"20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10884621-ab2d-4b6d-9a9b-9886eaf89801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d104c4d-ced8-4912-b61e-c18b78370211","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190328_Hogyan_maradjunk_egeszsegesek_vallalkozokent","timestamp":"2019. március. 28. 13:15","title":"Hogyan maradjunk egészségesek vállalkozóként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt erre.","shortLead":"A regnáló, a kormánypártok támogatását is élvező főpolgármester beszállt a kampányba, a parkolási ügy jó ürügy volt...","id":"20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab0e133-fd17-40cb-892c-a8a2dc54f259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060f03e-b414-4457-b244-2b3e81059271","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Tarlos_Karacsonynak_gyanus_kapcsolata_van_a_Fidesz_egy_reszevel","timestamp":"2019. március. 28. 08:11","title":"Tarlós: Karácsonynak gyanús kapcsolata van a Fidesz egy részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös fejlesztésű, \"többfunkciós\" bútordarabja.","shortLead":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös...","id":"20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f226b540-8f2c-482a-9d4e-5cd53bc0d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","timestamp":"2019. március. 28. 15:03","title":"Itt az IKEA új, különleges bútora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","shortLead":"Családi vita fajult el a rendőrség szerint. ","id":"20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd78f6-67c6-486e-9994-b69e3a56fcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_csaladi_vita_lovesek_gaz_riaszto_fegyver_garazdasag_vi_kerulet_rendorseg","timestamp":"2019. március. 28. 12:44","title":"Késsel támadt a fiára, ebből lett a szerda esti pesti lövöldözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]