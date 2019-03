Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson is életben maradhatnak a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) végzett vizsgálatok szerint – közölte a Német Űrhajózási Központ (DLR) Kölnben.","shortLead":"Bizonyos egyszerű organizmusok, amelyek a Föld legszélsőségesebb körülményeivel is képesek dacolni, elméletben a Marson...","id":"20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dce7068-9886-4c31-a5a1-65060e294440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401b0bb5-4ca2-41e5-8735-8f3eefb2a816","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_iss_nemzetkozi_urallomas_mars_eletformak_szelsoseges_idojaras","timestamp":"2019. március. 31. 17:03","title":"Van olyan életforma, ami még a zord marsi időjárást is túlélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cac231-9016-4497-a847-a48ce99e5552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs arzén, nincs ammónium az ivóvízben, uniós milliárdokból új technológiával tisztított víz folyik a csapokból több száz településen. 