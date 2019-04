Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","shortLead":"A sajtokat sokan szeretik, arra azonban csak most derült fény, miért van ez így: boldogabbak leszünk tőlük.","id":"20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368c4783-a963-4e1d-be80-7cfa57194bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74060335-b2ee-4743-b4e5-da003d5a85d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_sajt_boldogsag_sajtok_tejtermek","timestamp":"2019. április. 04. 11:33","title":"Kiderült valami örömteli a sajtokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","shortLead":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","id":"20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793192f-fcab-4459-bb36-ed11de503097","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","timestamp":"2019. április. 05. 09:19","title":"Pásztor Anna pokoli időszakon van túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","shortLead":"Mostantól Windsorban várják az első gyerekük születését.","id":"20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bef555-9c56-46da-affd-78136c54150d","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_elkoltozott","timestamp":"2019. április. 05. 09:32","title":"Meghan Markle és Harry herceg elköltözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9644ce1c-5b61-4ede-856c-793f66adc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a87dc-248e-49c3-af10-caecc43ee5e9","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Peldas_gyorsasaggal_tuntetik_el_az_Orbant_gyalazo_feliratot","timestamp":"2019. április. 05. 09:14","title":"Példás gyorsasággal tüntetik el az Orbánt gyalázó feliratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos benne, be tudja-e majd fejezni. Aztán a Kedvencek temetője csak megjelent, 1983-ban, szinte azonnal klasszikussá érett, és az eléggé rossz első filmváltozat után 30 évvel most egy ígéretes rendezőpáros meséli el újra a gyászolni képtelen Creed család tragédiáját. Igencsak korrekten. Kritika.","shortLead":"Annak idején maga Stephen King is megrettent saját regényétől, amely olyan lehangoló és kegyetlen, hogy nem volt biztos...","id":"20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d609b7c-a894-4cbd-9b47-3cf7ac3c6f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1edef-d8c0-4e82-b6b4-5c8fbe1fcc33","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Kihantolod_a_gyereked_aztan_csodalkozol_hogy_kinyilik_a_foldi_pokol","timestamp":"2019. április. 04. 17:40","title":"Kihantolod a gyereked, aztán csodálkozol, hogy kinyílik a földi pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök által alkotott képekbe, és mennyire veszik ezt észre az orvosok. Kiderült: nagyon könnyen, és mindezt gyakorlatilag észrevétlenül.","shortLead":"Arra voltak kíváncsiak az izraeli kutatók, milyen könnyen/nehezen lehet belenyúlni a különböző diagnosztikai eszközök...","id":"20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0792357-93f4-4c3a-ab65-3c80866594d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69a029-48b9-4e01-95d3-ae105026ac47","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_radiologia_kiberbiztonsag_kibervedelem_orvostechnologia_malware","timestamp":"2019. április. 04. 19:03","title":"Döbbentes, milyen hatékonyan veri át az orvosokat egy új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise Kean maga is tehet arról, hogy kedden este a Cagliari szurkolói megnyilvánulásainak céltáblájává vált. \r

","shortLead":"Csapattársa, Leonardo Bonucci szerint a Juventus és az olasz válogatott elefántcsontparti származású támadója, Moise...","id":"20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477a9d99-b461-440b-a122-4924eb980bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469d305f-0ddd-4726-829d-b0ad67728c57","keywords":null,"link":"/sport/20190403_moise_kean_leonardo_bonucci_juventus_cagliari_rasszizmus","timestamp":"2019. április. 03. 20:28","title":"Rasszista botránytól hangos az olasz futball, nagy nevek üzentek a Juventus játékosainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","shortLead":"Összesen 276 fényképész 2461 fotója közül választották ki a legjobbakat.","id":"20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31249747-5b50-4c41-93e9-89e239efe83f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76a748d-5198-473a-a178-31108271698b","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Az_ev_legjobb_sajtofotoit_dijaztak","timestamp":"2019. április. 04. 19:34","title":"Két díjat nyert a HVG fotósa a sajtófotó pályázaton - 2018 legjobb képeit díjazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]