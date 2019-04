Már látszik a Nagy Imre-szobor helye a Jászai Mari téren

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","shortLead":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","id":"20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669133d3-cab9-4a98-ba99-9e3f27651dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","timestamp":"2019. április. 04. 15:45","title":"Másfél kilométer hosszan ég a nádas Fonyódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","shortLead":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","id":"20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213aa226-f03c-4331-8f97-da32e1cfc877","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","timestamp":"2019. április. 05. 12:58","title":"Kórházba rohant a kiscsibével a hatéves kisfiú, mert véletlenül elütötte biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","shortLead":"Sajnos nem keresztrejtvények, így nem biztos a magyar győzelem.","id":"20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e884bfe1-6eb7-4f0b-963c-f408acad8cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5900b-1815-40c2-b53c-a3bcc49a6488","keywords":null,"link":"/elet/20190404_24_oras_rejtvenyfejtoverseny_lesz_szombaton_Budapesten","timestamp":"2019. április. 04. 11:26","title":"24 órás rejtvényfejtőverseny lesz szombaton Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Távozik a TV2 Média Csoporttól Zájer Attila.","shortLead":"Távozik a TV2 Média Csoporttól Zájer Attila.","id":"20190404_Ujabb_vezeto_hagyja_ott_a_TV2t","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5a5e15-0290-485d-af55-e8d9d6ccbf55","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Ujabb_vezeto_hagyja_ott_a_TV2t","timestamp":"2019. április. 04. 17:37","title":"Újabb vezető hagyja ott a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen elképzeléssel lépne be a szegmensbe az Intel. Megvalósulása esetén üdítő színfolt lehet az eszköze.","shortLead":"2019 az összehajtható telefonok éve (is) lesz. Egy szabadalom alapján készített renderelt ábrák mutatják, milyen...","id":"20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15a3eb7-fb44-406d-aa90-d96cb1305235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83c2706-26e2-455f-be7a-a684f83e14a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_intel_haromkijelzos_osszehajthato_telefon_render","timestamp":"2019. április. 04. 17:03","title":"Nagyon spéci windowsos telefon kiadásán töri a fejét az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","shortLead":"Nyilvánosságra hozták az elképesztő mentőakció orvosi körülményeit. ","id":"20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa5cee-d419-488e-9981-28590ac89d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a6956a-220d-4275-9177-62c962692f80","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Ketamint_kaptak_a_barlangban_rekedt_thai_fiuk","timestamp":"2019. április. 04. 11:43","title":"Ketamint kaptak a barlangban rekedt thai fiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből kormányszócsővé.","shortLead":"A két esemény között megjelent egy cikk a New York Timeson arról, hogy alakult át az oldal független sajtótermékből...","id":"20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7264d38a-bfac-4134-bf83-9ffa423634c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Penzt_nyert_a_Google_palyazatan_az_Origo_de_az_amerikai_ceg_kesobb_visszavonta_azt","timestamp":"2019. április. 03. 18:51","title":"Pénzt nyert a Google pályázatán az Origo, de az amerikai cég később visszavonta a milliókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","shortLead":"Az ilyen zebra nagyon ritka, és most először sikerült lefotózni a vadonban.","id":"20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf032f97-b6cd-4e1f-9794-aa72d8edb5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567098c-6f17-47d7-a610-366cd814f910","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Szoke_zebrat_fotoztak_a_vadonban","timestamp":"2019. április. 04. 10:02","title":"Fogadjunk, nem látott még szőke zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]