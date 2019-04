Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","shortLead":"A párt a legtöbb közvélemény-kutató szerint mérhetetlenül kicsi támogatottsággal rendelkezik.","id":"20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4077120-54a2-49d0-a389-63f5364367da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d71d81-af2d-4e7c-b268-c68dff94d87d","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_A_Liberalisok_nem_indulnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 05. 14:03","title":"A Liberálisok nem indulnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","shortLead":"Néha tényleg olyan, mintha megállt volna az idő a BKV-nál, de ez a két plakát ettől eltekintve parádés.","id":"20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9263d9b-bea0-455c-989d-c1cc31355dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482e713-3b19-40ae-8ac3-31852e8b2ef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_kelenfold_buszgarazs_plakat","timestamp":"2019. április. 04. 15:41","title":"Csodálatos plakátok készültek a kelenföldi buszgarázs nyílt napjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai önkormányzati lakásért, amely két hónapon belül visszakerült a családjához. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai...","id":"20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c70cd9-8cc5-486f-9e10-8268f8f7d435","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","timestamp":"2019. április. 05. 08:54","title":"Bayer: Ügyvédek és az ingatlanközvetítő útmutatásai alapján jártam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és működési átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően\".","shortLead":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és...","id":"20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635e9ab-c11e-43d2-8513-ddfc0e78540d","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. április. 04. 19:43","title":"Hirtelen nyereséges lett a 4iG, miután megjelent Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora, amely szerint a polgárok négyötödének komoly megélhetési gondjai vannak, egyharmaduknak pedig arra sincs pénze, hogy egy második pár cipőt vásároljon magának.","shortLead":"Meglepte a Kreml szóvivőjét az ellenzékiséggel aligha vádolható állami statisztikai hivatal, a Roszstat azon adatsora...","id":"20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c851a94-4865-4f8b-b7da-351bf22f3d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fc7022-c9a5-4608-b0e6-130be75e4796","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_A_Kremlben_nem_ertik_hogyan_nem_jut_az_oroszoknak_penzuk_cipore","timestamp":"2019. április. 05. 11:58","title":"A Kremlben nem értik, hogyan nem jut az oroszoknak pénzük cipőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az Európai Unióban, ha országuk is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak.","shortLead":"Az Európai Parlament támogatta azt a törvénytervezetet, amely szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után...","id":"20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbf83c5-4eae-4cda-aa08-3cd7afc128f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373d262-9403-41b7-aa83-e275ceb55dec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_brexit_europai_unio_egyesult_kiralysag_vizummentesseg","timestamp":"2019. április. 04. 14:36","title":"Brexit: Az EU vízummentességet ad a briteknek, ha ők is viszonozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","shortLead":"Az énekesnő azt mondja, a zaklatási ügy, amely miatt a szeretteit és magát is nagyon féltette, csak megerősítette őt.","id":"20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9511ddc-8d03-4979-81b6-dbb65a1183a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2793192f-fcab-4459-bb36-ed11de503097","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Pasztor_Anna_pokoli_idoszakon_van_tul","timestamp":"2019. április. 05. 09:19","title":"Pásztor Anna pokoli időszakon van túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","shortLead":"A bálnák eredetileg szárazföldi patás állatok voltak, majd egyre inkább alkalmazkodtak a vízi élethez. ","id":"20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=341d77e8-867a-4e9f-aff8-be3ed1f7a14e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a7dc87-02c6-4a8d-a35a-44847ece1c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_Osi_negylabu_balna_maradvanyaira_bukkantak_Peruban","timestamp":"2019. április. 05. 12:33","title":"Ősi négylábú bálna maradványaira bukkantak Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]