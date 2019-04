Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a694de90-cb73-4251-9595-b2037af99d53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Volt olyan autótulajdonos, aki, amikor megtudta, mi történt a kocsijával, inkább eladta azt.","shortLead":"Volt olyan autótulajdonos, aki, amikor megtudta, mi történt a kocsijával, inkább eladta azt.","id":"20190403_Autokat_rongalt_a_ferfi_hogy_szexualis_vagyat_csillapitsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a694de90-cb73-4251-9595-b2037af99d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2446e7-8dea-4931-9b27-a19c84d7771c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_Autokat_rongalt_a_ferfi_hogy_szexualis_vagyat_csillapitsa","timestamp":"2019. április. 03. 18:05","title":"Autókat rongált a pécsi férfi, hogy szexuális vágyát csillapítsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131600a-3c33-4471-982e-470e31b8e444","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Veszélyes pillanatot vett fel egy autó fedélzeti kamerája.","shortLead":"Veszélyes pillanatot vett fel egy autó fedélzeti kamerája.","id":"20190404_potkocsi_video_m7es_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7131600a-3c33-4471-982e-470e31b8e444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f532470c-68c2-4899-9464-f114939fd77d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190404_potkocsi_video_m7es_autopalya","timestamp":"2019. április. 04. 15:22","title":"Videó: Elrepült egy pótkocsi az M7-esen a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy egészséges kis gyíknak. Ennél a fajnál a pécsi állatkert szerint még sosem dokumentálták ezt a jelenséget. ","shortLead":"Ervina, a szalagos varánusz feltehetően szűznemzéssel, azaz hím varánusz \"segítsége\" nélkül adott életet négy...","id":"20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=395d1114-95cb-4aac-8002-380ca783740c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20899b80-bc34-463c-9474-ccc047cf55dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_pecsi_allatkert_varanusz_szuznemzes","timestamp":"2019. április. 04. 20:31","title":"Hihetetlenül ritkán történik olyasmi, ami a pécsi varánusszal esett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme, az illegálisan üzemeltetett bérfőzdék elburjánzása teljesen kifekteti a legálisan működő, adófizető pálinkásokat. ","shortLead":"A pálinkáért vívott szabadságharcban vérzik el a magyar pálinka. Az otthon főzött párlatok feketekereskedelme...","id":"20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5809bcf-75d9-419c-aff2-87afc8ff3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48300d5d-98ef-40d4-a553-8a4641c06cb9","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Kivegzi_a_kormany_a_palinkafozest","timestamp":"2019. április. 04. 13:46","title":"Az adómentességgel végzi ki a kormány a magyar pálinkafőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt mozgó videóból teszi meg.","shortLead":"A gépi tanulás segítségével most már az After Effects is képes arra, hogy kiradírozzon dolgokat. Csakhogy a program ezt...","id":"20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbccd63c-1781-4129-821d-be7ae538bbc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7577cffa-7d90-4d92-afda-e3acd0646cab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_adobe_afterr_effects_adobe_sensei_video_photoshop","timestamp":"2019. április. 05. 10:03","title":"Már videóból is lehet otthonról \"fotosopolni\", itt egy látványos példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok sztorizgatás volt. A felesége szerint 98 százalék, hogy Stumpf nem lesz megint alkotmánybíró.","shortLead":"Az ELTE Sikerek eseménysorozat legutóbbi vendége Stumpf István jelenlegi alkotmánybíró volt, kevés sorosozás, sok...","id":"20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4eaf679-15c1-4f9b-aae4-af3b3a2cb625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511b511-7459-4793-94a2-bb31eccbece1","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Stumpf_Istvan_Keri_Laszlorol_Szoktuk_egymast_anyazni_de_mindig_megiszunk_egy_Unicumot","timestamp":"2019. április. 04. 13:39","title":"Stumpf István Kéri Lászlóról: Szoktuk egymást anyázni, de mindig megiszunk egy Unicumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja a Ferencváros elleni, szerdai Magyar Kupa-mérkőzésen. A szerb játékost leterítő Dibusz Dénes nem kapott túl szigorú büntetést.","shortLead":"Hosszabb kényszerpihenő vár Marko Scepovicra, a MOL Vidi FC labdarúgójára, akinek több helyen eltört az arccsontja...","id":"20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39aaab19-c8f8-4d24-a209-fc780bf2be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684a3944-47d1-4415-ab0a-83faa71975d9","keywords":null,"link":"/sport/20190404_marko_scepovic_dibusz_denes_vidi_ferencvaros_magyar_kupa_serules_arccsonttores","timestamp":"2019. április. 04. 19:00","title":"Három helyen törte el a vidis arccsontját a Fradi kapusa, három meccsre tiltották el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","shortLead":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","id":"20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa705e8b-380f-4883-ba7a-52202120f15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","timestamp":"2019. április. 05. 12:12","title":"Dupla büntetést kaphat, aki gyereket üt el Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]