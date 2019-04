Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","shortLead":"Az 5 éves Toad olyan, mint fajtársai, azzal a különbséggel, hogy neki két szája van. ","id":"20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10420afa-c82b-418f-b5b3-e2c0630bce07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fb63c1-3932-46ca-a71a-c8f2d25b3dfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_toad_ket_szaju_kutya_ful","timestamp":"2019. április. 05. 16:03","title":"Bizarr felvételek: ennek a kutyának a füle helyén egy második száj nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","shortLead":"Kígyóval melengetik a keblüket, de biztos ingyen volt, mint az EU-támogatások.","id":"20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a97144b0-3789-4887-aee2-0c73de18ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de0e595-a423-4ee8-b7be-7a968ea589c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talpig_Neppartba_oltozve_gyujt_alairast_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 06. 13:24","title":"Talpig Néppártba öltözve gyűjt aláírást a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","shortLead":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","id":"20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd830c35-3001-42ed-9ce0-1a1448a51d97","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","timestamp":"2019. április. 06. 15:15","title":"Elbocsátások az autóipari beszállítóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","shortLead":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","id":"20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0f6b46-761d-4acd-87be-d794ac1960dd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","timestamp":"2019. április. 05. 13:58","title":"A ciklon elől menekülve egy fa tetején szülte meg gyermekét egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László Zsoltja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és kiszámíthatatlanok – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, mint kolléganőik esetében is, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László...","id":"20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992dab0a-4ab8-420d-a5e6-d73b5de27dfd","keywords":null,"link":"/kultura/20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","timestamp":"2019. április. 06. 20:00","title":"Olasz Renátó: Nem akarok tovább bántani embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","shortLead":"Viszont már a négyessel is sokat lehetett nyerni. ","id":"20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6a0cf8-f9a7-4c5f-8d9a-fa488b6add6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Otoslotto__megint_otos_nelkul","timestamp":"2019. április. 06. 20:05","title":"Ötöslottó - megint ötös nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem építhet állattartást szolgáló épületet, de az Alkotmánybíróság elutasította az ügyet tárgyaló bíró kezdeményezését.","shortLead":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem...","id":"20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f16198-2a77-4e12-8c85-e2411af7699a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Belefér az Alaptörvénybe a Balaton-parti építéskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]