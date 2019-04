Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra legyőzte a Brightont a londoni Wembley Stadionban.","shortLead":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra...","id":"20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ecdbc7-12de-4ac7-b3d0-6967356e4b4b","keywords":null,"link":"/sport/20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","timestamp":"2019. április. 06. 20:51","title":"A Manchester City az első FA-kupa döntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem lesz nagy meglepetés.","shortLead":"Nem lesz nagy meglepetés.","id":"20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83bd6821-4e82-427c-911a-01551cc5a657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79af32f2-4a13-4b0b-8670-345b8b12f542","keywords":null,"link":"/sport/20190406_Vasarnap_bajnokot_avathat_az_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 06. 20:21","title":"Vasárnap bajnokot avathat az olasz bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.","shortLead":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti...","id":"20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204cbbeb-ca45-4cc3-bfac-d069cba4146d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 17:31","title":"Behívták a magyar külügybe az ukrán nagykövetet Kelemen Hunor ukrajnai kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes Endre Rozsdatemetője. A regény gyors színházi adaptációja nyomán új szereplők vívták a régi csörtét.","shortLead":"Esztétikai köntösbe bújtatott, heves, ám hamar elhallgattatott ideológiai csatározást váltott ki megjelenésekor Fejes...","id":"201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd4f6116-e2b9-4c0d-b77b-a3fce5901bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37e8b01-5a17-47a3-89cc-5e68f2d7ccd2","keywords":null,"link":"/kultura/201914__szinhazi_rozsdatemeto__vadiratmonolog__atsuhano_tortenelem__tevelyges_ahelyes_uton","timestamp":"2019. április. 07. 20:00","title":"Tévelygés a helyes úton: a Rozsdatemető és az elvtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Ferencváros viszont hátrányból várja a folytatást: a 29-26-ra kikapott az orosz Rosztov-Dontól Érden.","shortLead":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első...","id":"20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25ab7-fbfc-49f8-a028-bb83e842b529","keywords":null,"link":"/sport/20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 07. 18:46","title":"Kézilabda-BL: előnyben a Győr, nehéz helyzetben a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton egy rejtélyes kokainszállítmány csomagjait. ","shortLead":"Több mint háromszáz rendőr, csendőr, búvár, 14 motorcsónak, és két helikopter kereste szombaton a román tengerparton...","id":"20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e64d394-6b17-43f6-9905-c782d333af3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8986a2ef-ac0e-4a06-85ec-a1116056c761","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokaint_mos_partra_Romaniaban_a_tenger","timestamp":"2019. április. 06. 18:43","title":"Kokaint mos partra Romániában a tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már most is az. Garancsi István és Hernádi Zsolt érdekeltségei is felbukkannak a nyertesek közt.","shortLead":"Az OTP egyik hotelje arra kapott pénzt, hogy kétcsillagos helyett háromcsillagos legyen, bár a helyi honlap szerint már...","id":"20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0395d44e-509a-4d68-8648-8b5aef546274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16c6ca8-a044-4d2d-a3c2-c70f7fc6672d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Allami_milliardokbol_epitik_Csanyiek_a_balatoni_szallodakat","timestamp":"2019. április. 07. 17:17","title":"Állami milliárdokból építik Csányiék a balatoni szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]