[{"available":true,"c_guid":"74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat, ablakokat egyszerű módszerekkel meg lehet óvni. ","shortLead":"A költési időszak kezdetén a hím madarak akár a tükörképükbe is belekötnek. Az állatokat, valamint az autókat...","id":"20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74be4ea9-92ba-4a17-a9b5-63f2195bc007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa325758-d3a1-414e-9c6f-310611084bcd","keywords":null,"link":"/elet/20190408_madarak_koltesi_idoszak_tukorkep_teruletvedelem_tukor_ablak_fenyezes","timestamp":"2019. április. 08. 18:12","title":"Így védekezhet az autókat, ablakokat megtámadó madarak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben a 2019/20-as évadtól felel a színház repertoárjáért. Schell Judit szerint míg a Nemzeti Színház mindig is ki volt téve a politikai meccseknek, addig a Tháliába pont azért szeretnek járni a nézők, mert felhőtlenül szórakozhatnak, és elfelejthetik azt, amit előtte és utána a híradásokból kapnak.","shortLead":"Hivatalosan tavaly vette át a Thália Színház művészeti vezetését Csányi Sándor hirtelen lemondása után, de érdemben...","id":"20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a270027-c65d-4b43-96dc-e2ec24d2cac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febe4977-e815-4ff9-b332-53b8b9757cde","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Schell_Judit_A_szinhazi_katasztrofaturizmus_nem_a_muveszetrol_szol","timestamp":"2019. április. 09. 10:40","title":"Schell Judit: A színházi katasztrófaturizmus nem a művészetről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","shortLead":"A vendéglátósok és gyakran a vásárlók is jobban szeretik a műanyagot, mint a környezetbarát terméket.","id":"20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ed8f7a-0f19-4b05-9c9e-9488f3b278ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add1871c-8341-4c7b-862d-692f72e17027","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Nem_lesz_konnyu_leszokni_a_muanyagrol_amig_olcsobb_mint_a_kornyezetbarat_termekek","timestamp":"2019. április. 07. 15:18","title":"Nem lesz könnyű leszokni a műanyagról, amíg olcsóbb, mint a környezetbarát termékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump...","id":"20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aa9403-ad48-4c28-b237-e36c0c95d331","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_washington_terrorista_szervezetnek_minositette_az_irani_forradalmi_gardat","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Washington terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra.","shortLead":"Megérkezett a Magyarországon készülő új szedán eddigi legerősebb változata, ami kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul...","id":"20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b16e2f0-1201-4a0d-b637-f46f32e2d72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082bcc52-7c3d-4088-9505-f543dbdd851f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_itt_az_uj_mercedesamg_cla_35_kecskemet_sportszedan","timestamp":"2019. április. 09. 08:21","title":"Kecskemét új sportolója, itt a 306 lóerős Mercedes-AMG CLA 35","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","shortLead":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","id":"20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8824f-44a2-4300-aad1-99770a2e2a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","timestamp":"2019. április. 08. 08:33","title":"Elefánt taposta halálra, az oroszlánok felfalták az orvvadászt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon felismerni az ételallergiák tüneteit, néha olyan, mintha rohamosan terjedő járvánnyal lenne dolgunk, ami félelmetes iramban szedi az áldozatait.","shortLead":"Napjainkban egyre nagyobb értéke van az egészségnek, egyre többen figyelnek oda a táplálkozásra is. Sokan vélik magukon...","id":"20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1442a14b-0794-44cb-8b54-2c0caf3f416b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ecb0c-0986-437b-b98d-5118735ab57e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190407_Miert_lettek_hirtelen_annyian_etelallergiasok","timestamp":"2019. április. 07. 20:15","title":"Miért lettek hirtelen annyian ételallergiások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]