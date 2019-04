Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","shortLead":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","id":"20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9915d8d-6085-44ec-b380-0cb75687df47","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","timestamp":"2019. április. 12. 11:07","title":"Beismerő vallomást tett a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a budapesti Tesla átadóhely megnyitására, ahol az amerikai gyártó teljes kínálata elérhető, kipróbálható lesz. Ez még nem hivatalos márkaimportőri szint, de több, mint murvás parkolóban történő autóátadás.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a budapesti Tesla átadóhely megnyitására, ahol az amerikai gyártó teljes kínálata elérhető...","id":"20190410_tesla_szalon_elektromos_auto_bemutatoterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a472cc20-5b3f-46cb-beaa-28b58c6fb64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_tesla_szalon_elektromos_auto_bemutatoterem","timestamp":"2019. április. 10. 16:09","title":"Két hét múlva nyílik az első budapesti szalon, ami Teslákkal lesz tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aknát kormányellenes felkelők telepítették és hagyták a területen. ","shortLead":"Az aknát kormányellenes felkelők telepítették és hagyták a területen. ","id":"20190412_Harom_jatszadozo_gyermeket_olt_meg_egy_taposo_akna_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abec5dd-15f7-4918-aa8a-07ff57da4cd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Harom_jatszadozo_gyermeket_olt_meg_egy_taposo_akna_Sziriaban","timestamp":"2019. április. 12. 05:13","title":"Három játszadozó gyermeket ölt meg egy taposóakna Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250 ezer dollár összdíjazású bogotai női tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250...","id":"20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeb2889-52ce-489c-a35a-43e082190ff3","keywords":null,"link":"/sport/20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Jól kezdett, de kikapott Babos Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a028f20-8715-4beb-ad1b-f12b08db1f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Még kimondani is sok” – mondta Bodrogi Gyula az Elviszlek magammal forgatásán, amikor D. Tóth Kriszta szóba hozta közelgő 85. születésnapját. A színész fiatalon meg akarta változtatni a világot, de ma már inkább maradinak és minden tekintetben hűségesnek tartja magát.\r

","shortLead":"Nem halasztják el szombatról a labdarúgó-OTP Bank Liga 28. fordulójában sorra kerülő Szombathelyi Haladás–MTK...","id":"20190412_mtk_betegseg_halasztas_bajnoki_meccs_mlsz_haladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e100bbb-2596-434d-b35b-924bd5f61806","keywords":null,"link":"/sport/20190412_mtk_betegseg_halasztas_bajnoki_meccs_mlsz_haladas","timestamp":"2019. április. 12. 09:57","title":"Játszaniuk kell az MTK beteg focistáinak, nemet mondott nekik az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is használható termék még idén megérkezik Magyarországra, ahogy a cég különleges lámpája is.","shortLead":"Néhány hónapja még prototípus volt, mostanra viszont kész termékké vált az IKEA és a Sonos hangszórója. A polcként is...","id":"20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb580ce5-b994-4846-b4a0-a4fd16097c60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_magyarorszag_ikea_sonos_hangszoro_ar","timestamp":"2019. április. 10. 13:33","title":"Magyarországon is kaphatók lesznek az IKEA hangos bútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","shortLead":"A könyvelője hibázott, egyébként nullás bevallások lettek volna.","id":"20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11380553-98cc-4a01-97ab-6d2dc6c3c07e","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_Meszaros_Lorinc_lanya_technikai_okbol_kerult_a_NAV_szegyenlistajara","timestamp":"2019. április. 12. 11:41","title":"Mészáros Lőrinc lánya technikai okból került a NAV szégyenlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]