Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak le. ","shortLead":"A demonstrálók egy része felmászott a Shell székházára, és több ablakát is betörték. Emellett utakat, hidakat zártak...","id":"20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7693a70f-d6b0-457a-be77-ca6a85e0093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Tobb_mint_szaz_kornyezetvedot_vettek_orizetbe_Londonban","timestamp":"2019. április. 16. 15:02","title":"Több mint száz környezetvédőt vettek őrizetbe Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee51e0d-14a1-43d3-a180-838e787b837b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis közepén található fekete lyukról.","shortLead":"A NASA Chandra nevű űrtávcsöve 1000 fényévnél is nagyobb területet felölelő fotót készített a Messier 87 galaxis...","id":"20190416_messier_87_galaxis_fekete_lyuk_foto_chandra_urtavcso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee51e0d-14a1-43d3-a180-838e787b837b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3c7545-dbcb-4854-9c8b-bec7b25fe05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_messier_87_galaxis_fekete_lyuk_foto_chandra_urtavcso","timestamp":"2019. április. 16. 08:03","title":"Látta a fotót a fekete lyukról? Ha megnézi kizoomolva, elakad a szava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiapiacon bővítené magán üzleti érdekeltségeit Vida József; az üzletember hétfőn az MTI-vel közölte, hogy megbízottjai útján előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2 Média Csoport Zrt. megvásárlásáról.","shortLead":"A médiapiacon bővítené magán üzleti érdekeltségeit Vida József; az üzletember hétfőn az MTI-vel közölte...","id":"20190415_A_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja_megvenne_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0640cc-5f9d-4fda-bb47-428280cce612","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_A_Takarekbank_elnokvezerigazgatoja_megvenne_a_TV2t","timestamp":"2019. április. 15. 17:55","title":"A Takarékbank elnök-vezérigazgatója megvenné a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel felvértezett utódja.","shortLead":"A négykarikás német prémiumgyártó azt vázolja számunkra, hogy körülbelül milyen lehet az A2-es fejlett önvezetéssel...","id":"20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de231a0f-de7f-4c5b-af79-7c54b5c07158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723d769c-8501-423b-9220-79ae16d15e66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_itt_az_audi_uj_onvezeto_kompakt_villanyautoja","timestamp":"2019. április. 15. 08:21","title":"Gombnyomásra eltűnik a legújabb Audi kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia pedig pont azt tette, amit vártak tőle: alázott. ","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint továbbra is aggasztó a helyzet.","shortLead":"A német kancellár szerint továbbra is aggasztó a helyzet.","id":"20190415_Merkel_a_kormany_altal_elvetett_ENSZmegallapodasrol_A_migracio_ugyet_csak_kozosen_lehet_megoldani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b1ae0-604a-4edd-b3bc-a24595d567c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Merkel_a_kormany_altal_elvetett_ENSZmegallapodasrol_A_migracio_ugyet_csak_kozosen_lehet_megoldani","timestamp":"2019. április. 15. 20:40","title":"Merkel a kormány által elvetett ENSZ-megállapodásról: \"A migráció ügyét csak közösen lehet megoldani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","id":"20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacc75a6-e7e1-46bc-98bc-dfc4c97f486f","keywords":null,"link":"/sport/20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Eldőlt Dárdai Pál sorsa a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk.","shortLead":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott...","id":"20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952afc9d-dbd2-4ab6-98d4-64ec40e84a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","timestamp":"2019. április. 15. 11:33","title":"Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]