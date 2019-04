Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előadások maradnak el.","shortLead":"Előadások maradnak el.","id":"20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df4518a1-6c03-47ef-995d-ca08ba366160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428bf96c-61be-436b-8ad3-b8105b114b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Megbetegedett_Eszenyi_Eniko","timestamp":"2019. április. 15. 12:24","title":"Megbetegedett Eszenyi Enikő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2172f2-fd9a-4e11-b517-d9529f9055e1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az osztrák-német, osztrák-szlovén és a dán-német határon ugyanez történt. A migráció miatt.","shortLead":"Az osztrák-német, osztrák-szlovén és a dán-német határon ugyanez történt. A migráció miatt.","id":"20190414_Tovabb_hosszabbitottak_az_ellenorzest_az_osztraknemet_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f2172f2-fd9a-4e11-b517-d9529f9055e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ef0338-7a1d-412a-acc8-3013fe3d71d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Tovabb_hosszabbitottak_az_ellenorzest_az_osztraknemet_hataron","timestamp":"2019. április. 14. 20:02","title":"Tovább hosszabbították az ellenőrzést az osztrák-magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást? Meghatározhatja-e a párkapcsolat az evést és az evészavar tüneteit? ","shortLead":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást...","id":"20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded01f31-0db2-4881-bbc6-9a75ef61bcea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","timestamp":"2019. április. 14. 20:15","title":"Magamért fogyok, miattad eszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","shortLead":"Egészségügyi és magánéleti problémái miatt sokan azt hitték, vége az amerikai golfozó karrierjének. Tévedtek. ","id":"20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53bb1298-5844-4e55-a858-e9e53ecc86e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d1ed6f-da53-4197-a251-6cd18876e4e8","keywords":null,"link":"/sport/20190414_Tiger_Woods_visszatert_14_ev_utan_nyerte_meg_ujra_a_Masterst","timestamp":"2019. április. 14. 22:39","title":"Tiger Woods visszatért: 14 év után nyerte meg újra a Masterst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","shortLead":"Felcsútról érkezett Szombathelyre, most megint költöznie kell.","id":"20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a55b4d-efef-444d-bf00-871f47f1add5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b05a60-6e04-4c45-b873-c013aaf59016","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_Le_kell_bontani_a_Kutyapartnak_a_szines_buszmegallojat_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 15. 09:05","title":"Le kell bontani a Kutyapártnak a színes buszmegállóját Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","shortLead":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","id":"20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d719f0-658a-4a64-9fd9-b081828c662f","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","timestamp":"2019. április. 15. 09:36","title":"5 milliárd forint osztalékot fizet Mészáros építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős Stark-ház jelképére hasonlít. ","shortLead":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős...","id":"20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5d7d2-7db8-43de-a781-88446494cec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","timestamp":"2019. április. 16. 12:33","title":"Úgy tűnik, már a Marsra is betette a lábát a Trónok harca – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ab751c-d053-4041-9fb0-50c9f2f9e0a4","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A tél végével sokunkon úrrá lesz a kimerültség és az extrém fáradékonyság. Egy ideig ez természetes, ám érdemes szakemberhez fordulni, ha a stresszes, letargikus szakasz hosszabb ideig kitart. Könnyen lehet, hogy kezeletlen alvásbetegség vagy lelki eredetű probléma áll a háttérben. Dr. Ádám Ágnes belgyógyásszal, alvásszakértővel, az Alvástársaság vezetőségi tagjával beszélgettünk.","shortLead":"A tél végével sokunkon úrrá lesz a kimerültség és az extrém fáradékonyság. Egy ideig ez természetes, ám érdemes...","id":"sedacurforte_20190416_adam_agnes_alvasproblemak_faradtsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ab751c-d053-4041-9fb0-50c9f2f9e0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efa3eed-9623-46ff-b34c-4d031ed8394c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190416_adam_agnes_alvasproblemak_faradtsag","timestamp":"2019. április. 16. 12:30","title":"Folyamatosan fáradt és levert? Ne fogja az időjárásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"}]