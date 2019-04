Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban. Greta Thunberg szerint nincs idő várni.","shortLead":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban...","id":"20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d4b2e-e0b8-4e6c-8df9-a78e65cfe98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 17. 09:33","title":"A Notre-Dame-ot újra lehet építeni, a környezetünket már nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint továbbra is aggasztó a helyzet.","shortLead":"A német kancellár szerint továbbra is aggasztó a helyzet.","id":"20190415_Merkel_a_kormany_altal_elvetett_ENSZmegallapodasrol_A_migracio_ugyet_csak_kozosen_lehet_megoldani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b1ae0-604a-4edd-b3bc-a24595d567c8","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Merkel_a_kormany_altal_elvetett_ENSZmegallapodasrol_A_migracio_ugyet_csak_kozosen_lehet_megoldani","timestamp":"2019. április. 15. 20:40","title":"Merkel a kormány által elvetett ENSZ-megállapodásról: \"A migráció ügyét csak közösen lehet megoldani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási költségtérítés – nem csoda, hogy Magyarországon is dúl a harc az európai parlamenti képviselői helyekért. A színfalak mögé látva azonban hamar kiderül, hogy bár panaszra nincs okuk, az uniós élet áldozatot is követel az EP-képviselőktől. Turkáltunk kicsit a brüsszeli zsebekben. ","shortLead":"Havi több mint kétmillió forintos alapfizetés, 100 ezer forintos napidíj, másfél millió irodai költségekre és utazási...","id":"20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7661976-9257-4723-8594-9f0218a2fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b86b6c-df83-499f-af88-277e76350e18","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_ep_ep_kepviselok_mep_fizetes","timestamp":"2019. április. 17. 06:30","title":"Kiszámoltuk, mennyit keresnek a magyar EP-képviselők. Szép nagy szám jött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","shortLead":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","id":"20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc8d8f-5634-4b2f-a880-80e733aa6585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","timestamp":"2019. április. 15. 11:21","title":"A VW új villanyautója egy négy keréken guruló pihenőszoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","shortLead":"A Nemzet Színésze 1934. április 15-én született Budapesten.\r

\r

","id":"20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c350c14c-a45d-42d2-a15f-d58a49a2505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_A_nemzet_Sususje_Bodrogi_Gyula_85_eves","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"A nemzet Süsüje, Bodrogi Gyula 85 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még jó, hogy már 16-a van.","shortLead":"Még jó, hogy már 16-a van.","id":"20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=404b0826-4c48-48d5-a06d-467efad08f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51ef282-c5bb-4bad-85d8-e4d3267e4cfe","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Ha_ezt_tudja_el_sem_indul_tegnap_otthonrol","timestamp":"2019. április. 16. 11:42","title":"Ha ezt tudja, hétfőn el sem indul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","shortLead":"A bolgár férfit a magyar rendőrök és egy külföldi orvos élesztették újra. ","id":"20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc6577-a26c-4977-8291-e9d9298e7554","keywords":null,"link":"/itthon/20190415_A_hatarallomason_kellett_ujraeleszteni_egy_ferfit_Roszken","timestamp":"2019. április. 15. 13:13","title":"A határállomáson kellett újraéleszteni egy férfit Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonai és polgári területen is teljesen megszakadt az együttműködés Oroszország és a NATO között – mondta a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes.","shortLead":"A katonai és polgári területen is teljesen megszakadt az együttműködés Oroszország és a NATO között – mondta a RIA...","id":"20190415_Teljesen_megszakadt_a_NATO_es_Oroszorszag_egyuttmukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e70cb53-a5c0-42c2-9bf3-5781d7b9803a","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Teljesen_megszakadt_a_NATO_es_Oroszorszag_egyuttmukodese","timestamp":"2019. április. 15. 17:14","title":"Teljesen megszakadt a NATO és Oroszország együttműködése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]