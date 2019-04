Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Colossus, a robot is reszt vett a Notre-Dame oltásában
Sokat segített a tűzoltóknak, ezért hősként ünneplik.
2019. április. 16. 16:53 Biztonsági őr bántalmazott egy osztrák nőt a hetvegi hokidonton
A rendőrség garázdaság gyanúja miatt nyomozást indított.
2019. április. 16. 14:03 Frissítsen rá a Messengerre, ön is megkapta a "titkos kapcsolót"
A Facebook mától kezdve mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, amivel sötétre válthatjuk a Messenger kinézetét.
2019. április. 16. 10:33 Merkel a kormány által elvetett ENSZ-megállapodásról: "A migráció ügyét csak közösen lehet megoldani"
A német kancellár szerint továbbra is aggasztó a helyzet.
2019. április. 15. 20:40 Tizenöt percre volt a teljes pusztulástól a Notre-Dame
Nem sok hiányzott ahhoz, hogy a párizsi főszékesegyház menthetetlen legyen.
2019. április. 17. 09:35 Magyarok is vannak a londoni Waterloo híd klímatiltakozó lezárásánál – videó
Hogy kell lezárni és több mint egy napon át lezárva tartani egy hidat Londonban? Mennyiben máshogy reagál a magyar és a brit rendőrség egy spontán lezáráskor? Erről is beszélnek a kint lévő magyar tiltakozók egy videóban.
2019. április. 16. 16:29 lezárva tartani egy hidat Londonban? Mennyiben máshogy reagál a magyar és a brit rendőrség egy spontán lezáráskor? Erről is beszélnek a kint lévő magyar tiltakozók egy videóban.\r

\r

Egészen furcsa laptoppal jött ki az Acer
A gamer laptopok szegmensében nehéz újdonsággal előállni, de úgy tűnik, az Acernek mégis sikerült.
2019. április. 15. 13:03

Elköltözik Dél-Amerikából a Dakar-rali
Jövőre Szaúd-Arábiában rendezik a hagyományos januári terepraliversenyt.
2019. április. 15. 16:11