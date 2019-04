Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által szállított mikroműanyagok – állapította meg egy skót és francia szakemberekből álló kutatócsoport, amely a Pireneusok egy több mint 1500 méter magasan lévő meteorológiai állomásánál végzett vizsgálatokat.","shortLead":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által...","id":"20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae450f1-32dc-4b82-8a74-c0a188767773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","timestamp":"2019. április. 18. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: ott találtak magas mikroműanyag-koncentrációt, ahol senki sem számított rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","shortLead":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","id":"20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986568ff-2f43-4183-899e-aafcda65f0d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Kismotor, nagy kockázat: 500 ezer robogó fut a magyar utakon biztosítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok terhére, ha a parlamenten is átmegy a kormány javaslata.","shortLead":"Euróra váltják át a svájci frank alapú hiteleket Szerbiában, majd az összeg 38 százalékát leírják az állam és a bankok...","id":"20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a2d45c-a007-417f-8862-9156e89ffa72","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_A_szerb_kormany_elengedi_a_frankhitelek_utani_tartozas_tobb_mint_harmadat","timestamp":"2019. április. 16. 12:38","title":"A szerb kormány elengedi a frankhitelek utáni tartozás több mint harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911 GT3.","shortLead":"A zuffenhauseni gyártó legújabb modellje tulajdonképpen nem más, mint egy álruhás, nyitott tetős előző generációs 911...","id":"20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37684f73-22fe-40e1-82d0-abd5570e6cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a4339b-c184-4ea1-a187-4753fbc57334","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_itt_a_porsche_911_speedster_stilus_szivomotor_es_500_loero","timestamp":"2019. április. 17. 08:21","title":"Itt a Porsche 911 Speedster: stílus, szívómotor és 500+ lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","shortLead":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","id":"20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9401f-6fc7-4c82-93ff-6df5e7056756","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. április. 16. 16:05","title":"Világsiker: Bébi hangyászsünt nevelnek a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant a szerkezet.","shortLead":"Hiába landolt szerencsésen a SpaceX Falcon Heavy rakétája pénteken, az erős hullámzás miatt végül a tengerbe zuhant...","id":"20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb4610d5-5e86-44a1-b427-7988e3190632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f46239e-8d25-4bfc-98fb-46a804318817","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_spacex_falcon_heavy_raketa_baleset","timestamp":"2019. április. 16. 14:03","title":"Tengerbe esett a SpaceX Falcon Heavy rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki szerint továbbra is az 1970-es éveket idézik a vizsgálati módszerek.","shortLead":"A doppingvizsgálatok fejletlenségét kifogásolja a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi főigazgatója, aki...","id":"20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=132b6f40-80fa-4a80-b61f-a7d4d51344f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51caace-7b96-4e8b-a0de-f2ca9b877864","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_wada_doppingvizsgalatok_innovacio_david_howman","timestamp":"2019. április. 17. 13:03","title":"Nem akárki mondja: igazából kb. semmire nem jók a doppingvizsgálatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi idő szerint délelőtt lesznek, vagy délelőtt kezdődnek a jövő nyári tokiói olimpián.","shortLead":"Jó néhány szám – úszásban mindegyik, néhány atlétikai verseny, illetve a kosárlabda és a strandröplabda – döntői helyi...","id":"20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d0db6d-05f4-4fe6-86dd-516edf666e55","keywords":null,"link":"/sport/20190416_tokio_nyari_olimpia_sportolo_dontok","timestamp":"2019. április. 16. 16:17","title":"Jól megbonyolítják az olimpikonok napirendjét Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]