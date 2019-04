Egyetlen bolygónk van. Fontos lenne, hogy gondját viseljük

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","shortLead":"Egy brit tanulmány szerint napi három szelet bacon már növeli a bélrák kockázatát. ","id":"20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456f06f4-51bd-46ac-b928-9cbe2b277385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd99b-c24a-41b4-a62e-4322aa660635","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ujabb_tanulmany_szerint_okozhat_rakot_a_bacon","timestamp":"2019. április. 18. 14:32","title":"Újabb tanulmány szerint okozhat rákot a bacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk, hogyan és miért lépjen azonnal a tettek mezejére pánikolás helyett, ha vészhelyzet van, és miért nem szabad leállni, még akkor sem, ha integetnénk az érkező mentőknek.","shortLead":"Ezrek életét menthetnénk meg, ha lenne merszünk az újraélesztéshez. Márkus Dávid mentőápoló segítségével eláruljuk...","id":"20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783df1ca-a54f-4f1f-9a20-391477f22cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbcdf329-f221-452c-9ae6-70a89fc2b545","keywords":null,"link":"/elet/20190418_ujraelesztes_elsosegely_mellkaskompresszio_szivhalal","timestamp":"2019. április. 18. 20:00","title":"Az sem gond, ha eltörjük a bordáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég megjelent a kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozó, Őrültech című podcast hatodik adása, ami ezúttal többek között a dán faluban felépülő 320 méteres felhőkarcolóval foglalkozik.","shortLead":"Nemrég megjelent a kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozó, Őrültech című podcast hatodik adása, ami ezúttal...","id":"20190418_podcast_orultech_tech_hirek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1eab9e-2e81-47f8-8f35-51c28b29e85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_podcast_orultech_tech_hirek","timestamp":"2019. április. 18. 20:33","title":"Szívesen hallgatna podcastot a hétvégén? Itt egy teches adás, érdemes belehallgatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","shortLead":"Sáfár Zoltán galéria- és színháztulajdonos, a Dumaszínház társalapítója volt az e heti HVG Portré rovatának vendége.","id":"20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d1a947-0553-4ed2-89cf-15cc7270c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e9d139-3672-4451-975a-b8ed238585e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_Tudtam_milyen_szinhazat_lehet_penz_nelkul_csinalni_egyszemelyeset","timestamp":"2019. április. 18. 11:16","title":"„Tudtam, milyen színházat lehet pénz nélkül csinálni: egyszemélyeset”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több helyen két órát is kell várakozni.","shortLead":"Több helyen két órát is kell várakozni.","id":"20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334e548e-d324-48a3-961a-5bca43b4fc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Itt_a_husvet_bedugultak_a_hatarok","timestamp":"2019. április. 19. 11:09","title":"Itt a húsvét, bedugultak a határok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fedélzeti kamera buktatta le.","shortLead":"Fedélzeti kamera buktatta le.","id":"20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b487357-c791-44a7-a98e-196bb1a5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","timestamp":"2019. április. 18. 10:01","title":"Elkapták a belvárosban ámokfutó BMW-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2020-tól a kórházban születésük után megkapják az anyakönyvi kivonatukat, személyi igazolványukat, lakcím-, taj- és adókártyájukat is – áll a legújabb közlönyben.","shortLead":"2020-tól a kórházban születésük után megkapják az anyakönyvi kivonatukat, személyi igazolványukat, lakcím-, taj- és...","id":"20190418_Jovore_mar_automatikusan_szemelyit_kapnak_az_ujszulottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12923a4c-39fa-4f0a-929d-6ef3fd51844a","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Jovore_mar_automatikusan_szemelyit_kapnak_az_ujszulottek","timestamp":"2019. április. 18. 10:47","title":"Jövőre már automatikusan személyit kapnak az újszülöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]