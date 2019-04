Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta: az összehajtható készülék képernyője eltört, elromlott.","shortLead":"A Samsung több nagy médiumnak is küldött egy-egy példányt a Galaxy Foldból a héten. Több újságíró ugyanazt tapasztalta...","id":"20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826768a1-bea7-449d-ac1b-b552df5d7de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22464fc1-9a32-4c99-b005-41bbf18196eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_samsung_galaxy_fold_kepernyoje_eltort_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. április. 17. 22:50","title":"Siralmas tesztek: egy-két nap alatt megadta magát a Samsung összehajtható telefonjának képernyője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba41bd5c-9082-4ffa-bcfc-7f153edec525","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"II. Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben – jelentette az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA).","shortLead":"II. Theodosius bizánci császár képmását viselő, 1600 éves, különlegesen ritka aranyérmét találtak Izraelben –...","id":"20190419_izrael_ii_theodosius_bizanci_csaszar_1600_eves_aranyerme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba41bd5c-9082-4ffa-bcfc-7f153edec525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795695e1-c3a2-493c-983e-ed0a2f0c8741","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_izrael_ii_theodosius_bizanci_csaszar_1600_eves_aranyerme","timestamp":"2019. április. 19. 10:03","title":"Négy kiránduló diák talált egy 1600 éves aranyérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak a szomszédos országba. Ezt Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök jelentette be arra hivatkozva, hogy a korábbi napokban Ukrajna hozott újabb barátságtalan döntéseket Oroszország ellen. A döntést három nappal az ukrajnai államfőválasztás második fordulója előtt jelentették be. ","shortLead":"Oroszország leállítja az ukrajnai olajexportot, és megtiltja, hogy az orosz vállalatok gépipari termékeket szállítsanak...","id":"20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f187904-eaf4-463f-9236-bb18e17f830a","keywords":null,"link":"/vilag/20190418_Oroszorszag_leallitja_az_ukrajnai_olaj_es_gepexportot","timestamp":"2019. április. 18. 11:51","title":"Oroszország leállítja az ukrajnai olaj- és gépexportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","shortLead":"Ha a Panamerából lehet praktikus kombiszerű kivitel, akkor miért ne lehetne a 911-es sportkocsiból is?","id":"20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449baf9a-ca03-4225-a920-7300b0ed583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4960fca5-0550-4b0d-b697-26115dfb2ff3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_szentsegtores_vagy_instant_siker_hogy_tetszik_a_kombi_porsche_911","timestamp":"2019. április. 19. 06:41","title":"Szentségtörés vagy instant siker: Hogy tetszik a kombi Porsche 911?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Iszlám Állam ferihegyi reptéren elfogott harcosának letartóztatását három hónappal hosszabbítaná meg a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.","shortLead":"Az Iszlám Állam ferihegyi reptéren elfogott harcosának letartóztatását három hónappal hosszabbítaná meg a Fővárosi...","id":"20190418_Meghosszabbitottak_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aa92a1-9d79-45e4-a043-60f511b523e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Meghosszabbitottak_a_terrorizmussal_gyanusitott_szir_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 18. 09:32","title":"Meghosszabbítaná az ügyészség a terrorizmussal gyanúsított szír férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","shortLead":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","id":"20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e1efb-dcc8-49ea-bee3-f7b356889436","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","timestamp":"2019. április. 18. 09:07","title":"Ostorral csapkodják magukat az emberek az utcán a Fülöp-szigeteken – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft azoknak a biztonsági kutatóknak, akik sebezhetőségekre hívták fel a figyelmet. Idén még mélyebben fog a pénztárcába nyúlni a redmondi cég, és egy változásnak köszönhetően hamarabb megtörténhetnek a kifizetések.","shortLead":"Nem vádolható szűkmarkúsággal: több mint félmilliárd forintnak megfelelő összeget fizetett ki tavaly a Microsoft...","id":"20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59bf2b26-7f91-4cb2-9f9e-304f2e485c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb44746-788e-4444-bbd1-f88bb84daaf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_bug_bounty_program_penzugyek_hackerone","timestamp":"2019. április. 18. 17:03","title":"Változtat a Microsoft, de továbbra is rengeteget fizet, ha valaki talál egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c588cbf-008d-42ae-ac53-9ed38167db39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi ok miatt kellett a libériai elnöknek, George Weah-nek az irodájából kimenekülnie. ","shortLead":"Nem mindennapi ok miatt kellett a libériai elnöknek, George Weah-nek az irodájából kimenekülnie. ","id":"20190419_Kigyok_kenyszeritettek_home_officera_Liberia_elnoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c588cbf-008d-42ae-ac53-9ed38167db39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e82109-af45-43ff-88f6-88c8c580b0fb","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Kigyok_kenyszeritettek_home_officera_Liberia_elnoket","timestamp":"2019. április. 19. 16:44","title":"Kígyók kényszerítették home office-ra Libéria elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]