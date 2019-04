Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi gyilkossági ügy miatt már ült börtönben. ","shortLead":"Az április 12-én kénsavval Érsekújvárott kutyasétáltatás közben arcon öntött nőt a volt barátja ölte meg. A férfi...","id":"20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77076dbd-a8ad-4aef-abd9-06fe5343f54c","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Egy_maffiaugy_miatt_korabban_mar_ult_bortonben_az_ersekujvari_savas_tamado","timestamp":"2019. április. 19. 19:39","title":"Egy maffiaügy miatt korábban már ült börtönben az érsekújvári savas támadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap a nagypéntek az országban.","shortLead":"Az érintett egyházak Ausztria-szerte tiltakoztak az új rendelet ellen, amely szerint idén már nem munkaszüneti nap...","id":"20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b215dab-8d11-4bf0-ad10-90f284db00ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f92e53-678f-4958-a083-f6425a2f8e78","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_szomszedban_mar_nem_munkaszuneti_nap_a_nagypentek__tiltakoznak_az_egyhazak","timestamp":"2019. április. 19. 21:54","title":"A szomszédban már nem munkaszüneti nap a nagypéntek - tiltakoznak az egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg.","shortLead":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád...","id":"20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd093483-946e-4b9b-a3b3-5133bc3a4870","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","timestamp":"2019. április. 19. 20:42","title":"Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét. Az asztalról elmaradhatatlan fogások egyáltalán nem bonyolultak, de összeszedtünk néhány tippet, hogy tökéletesek is lehessenek.","shortLead":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét...","id":"20190419_Tokeletes_husvet__tippek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1aac4c-e4c9-4167-bf08-b9938608e76c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Tokeletes_husvet__tippek","timestamp":"2019. április. 19. 15:00","title":"Valljuk be: a húsvét az evésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","id":"20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad1d64-e2db-4df0-b761-f86677ab065f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","timestamp":"2019. április. 20. 06:41","title":"Új illatú, alig használt ez az eladó szentesi 1500-as Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","shortLead":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","id":"20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354e878-4f6b-4959-99f4-7ac52ce1ad5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. április. 20. 12:05","title":"Szír katonákat ölt az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"itthon","description":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de tovább rombolja a még megmaradt jogállami intézményekhez fűződő közbizalmat is. Vélemény.","shortLead":"A közigazgatási bírók függése az igazságügyi minisztertől nem csak a hatalommegosztás alapelvét tiporja lábbal, de...","id":"20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef5a5c0-3140-429a-a2da-b1522efb1b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_A_hatalom_onmaga_felett_itel","timestamp":"2019. április. 20. 14:30","title":"Nehéz-Posony: A hatalom önmaga felett ítél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]