[{"available":true,"c_guid":"5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i Cosme étterem konyhafőnőke, akinek az Elit Vodka World's Best Female Chef 2019 díjat ítélték oda. ","shortLead":"„A mexikói konyhának boldogságból, fűszerekből és mókából kell összeállnia” – vallja Daniela Soto-Innes a New York-i...","id":"20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5daabc8f-4469-435b-b232-e32d2719e7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6490d8a7-1522-4f58-b111-742d002ad887","keywords":null,"link":"/elet/20190429_Kiderult_ki_az_iden_a_vilag_legjobb_noi_sefje","timestamp":"2019. április. 30. 10:05","title":"Kiderült, ki az idén a világ legjobb női séfje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","shortLead":"A hivatásos tűzoltók alpintechnikai eszközökkel mentették ki.","id":"20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a79e0dc-7a79-4030-9ac2-0b467598cfe0","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Nyolc_metert_zuhant_egy_fiatal_lany_a_budai_erdoben","timestamp":"2019. április. 28. 18:23","title":"Nyolc métert zuhant egy fiatal lány a budai erdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át a mutyigyanús parkolási ügyet. Ahogy a legutóbbi közgyűlésen is, most is a helyzet megváltoztatása ellen szavazott a Fidesz. Ezúttal az MSZP-vel együtt.","shortLead":"A zuglói polgármester javaslatot tett arra, hogy ne az önkormányzat által megbízott cég, hanem maga a kerület vegye át...","id":"20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d905558a-76e0-4d9c-81fd-85d6a1f2ff60","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Zugloban_FideszMSZPkoalicio_alakult_Karacsony_Gergely_parkolasi_javaslata_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 14:46","title":"Zuglóban Fidesz-MSZP-koalíció alakult Karácsony Gergely parkolási javaslata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük révén csökkenteni lehetne a cukorbevitelt és fel lehetne venni a harcot az elhízással, ha édes szagokkal gazdagítanák az ételeket.","shortLead":"Nyelvünk nemcsak ízeket érzékel, hanem szagokat is – derítették ki amerikai kutatók, akik úgy vélik, hogy felfedezésük...","id":"20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f60b134-a90a-4832-873a-9f32356494fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47938a9-4ac5-48db-a4d1-7023c1324d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_nyelv_szaglas_cukorbevitel_elhizas_edes_szagok","timestamp":"2019. április. 28. 15:03","title":"Ez sok mindent megváltoztathat: kiderült, hogy a nyelvünk is érzékel szagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"A Fideszt legyőzni már gyerekjáték lesz, ha kellő éberséggel és összefogással saját oldalunkon rámutatunk Orbán embereire.","shortLead":"A Fideszt legyőzni már gyerekjáték lesz, ha kellő éberséggel és összefogással saját oldalunkon rámutatunk Orbán...","id":"20190429_Cegledi_Lebuktak_a_fideszes_teglak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=572bab34-4aad-436f-8858-c8494b26565c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fc0ac6-2039-4b78-b675-ad5fb42cd42e","keywords":null,"link":"/velemeny/20190429_Cegledi_Lebuktak_a_fideszes_teglak","timestamp":"2019. április. 29. 16:15","title":"Ceglédi: Lebuktak a fideszes téglák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot korábban az orosz haditengerészet használhatta különféle feladatok végrehajtására. A találkozásról videó is készült.","shortLead":"Egy hámot viselő fehér delfinnel találkoztak norvég halászok, s a szakértők szerint nagyon valószínű, hogy az állatot...","id":"20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93360c6f-8c3d-4b7b-bd23-ce857830497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2619650-8209-4ea3-81bc-5474391d16b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Az_orosz_tengereszet_delfinjevel_talalkoztak_norveg_halaszok","timestamp":"2019. április. 29. 14:16","title":"Az orosz tengerészet delfinjével találkoztak norvég halászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án rendeznek Budapesten.","shortLead":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án...","id":"20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cd0465-8971-43b0-9fa5-5df4b7850f2e","keywords":null,"link":"/sport/20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. április. 28. 17:45","title":"Lyon-Barcelona döntő lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az amerikai filmrendező agyvérzést kapott, múlt héten kómába esett. 51 éves volt.","shortLead":"Az amerikai filmrendező agyvérzést kapott, múlt héten kómába esett. 51 éves volt.","id":"20190430_Meghalt_John_Singleton_filmrendezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e9899d3-986b-45b0-b9b7-4d91d2c27458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c27f71-307e-4ed3-a697-605cf77e0b50","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Meghalt_John_Singleton_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 30. 08:49","title":"Meghalt John Singleton filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]