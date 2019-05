Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is összetűzések voltak a május 1-jei megmozdulásokon a biztonsági erők és a tüntetések résztvevői között.\r

","shortLead":"Több európai városban, a többi között Párizsban, Göteborgban, Koppenhágában, Erfurtban és Szentpéterváron is...","id":"20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704410f5-614d-4fed-91c2-b672e9f54c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f57b01f-b807-458b-aa1a-2a63e9e3a65b","keywords":null,"link":"/vilag/20190501_majus_1je_osszetuzes_parizs_goteborg_koppenhaga_szentpetervar","timestamp":"2019. május. 01. 22:38","title":"Nyugtalan május 1-je: összetűzések Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","shortLead":"Megsértette a TV2 a választási eljárásról szóló törvényt.","id":"20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fc5fa8-ef7f-4a4b-bd62-e5200a62730b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Ujra_megbuntettek_a_TV2t_mert_tul_sok_hir_szolt_a_Fidesz_kampanyarol","timestamp":"2019. május. 02. 20:49","title":"Újra megbüntették a TV2-t, mert túl sok hír szólt a Fidesz kampányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af94155-f636-4eb1-8570-4116442b3e52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három fiatal egy-egy alkalommal négy-öt autót is feltört az aksik és autórádiók miatt. ","shortLead":"Három fiatal egy-egy alkalommal négy-öt autót is feltört az aksik és autórádiók miatt. ","id":"20190501_akkumulator_autofeltores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1af94155-f636-4eb1-8570-4116442b3e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068f1296-1d52-4190-bae3-ae889519e67a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_akkumulator_autofeltores","timestamp":"2019. május. 01. 08:26","title":"Kilenc autó akkumulátorát lopták ki Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madzag és egy szűrő segítségével emelték ki a bajba jutott állatokat. ","shortLead":"Egy madzag és egy szűrő segítségével emelték ki a bajba jutott állatokat. ","id":"20190501_Csatornabol_mentettek_kiskacskakat_a_szegedi_rendorok__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a6f3-3dda-40be-bd18-611dc338b7c2","keywords":null,"link":"/elet/20190501_Csatornabol_mentettek_kiskacskakat_a_szegedi_rendorok__foto","timestamp":"2019. május. 01. 11:39","title":"Csatornából mentettek kiskacsákat a szegedi rendőrök - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","shortLead":"A benzines autók közt ikon volt, a villanyvilágban is megmarad annak a Mustang? ","id":"20190501_elektromos_suv_ford_mustang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=671f4aca-9562-4baf-b3c0-5e3234ad2352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7184b4e-64c3-4f57-bbf7-09957abedbbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190501_elektromos_suv_ford_mustang","timestamp":"2019. május. 01. 11:11","title":"Szentségtörés, de nem festene rosszul az elektromos SUV Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől aktuális Bartók Béla zenéje, és az őszinte görög tragédia miért passzol jobban a jelenkorhoz, mint a barokk közönséghez? A Budapesti Fesztiválzenekar karmesterével és vezetőjével beszélgettünk, és kiderült, hogy rendkívül elfoglalt ember létére Fischer Iván néha még unatkozik is. ","shortLead":"Mi a reggeli rutinja Fischer Ivánnak, és mennyit érzékel abból, ami a háta mögött zajlik a közönség soraiban? Mitől...","id":"20190502_Fischer_Ivan_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde68b0a-1c8c-4e0f-aab5-51df5480ae95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0788b1ff-84f4-4989-aad5-f9f08a1057f8","keywords":null,"link":"/kultura/20190502_Fischer_Ivan_interju","timestamp":"2019. május. 02. 11:30","title":"Fischer Iván: Az elmúlt koncertek élményét kidobja az agyam egy limbóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.\r

","shortLead":"A holland csapat 1-0-ra nyert a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccd8789-a133-43a0-96ca-41defafe2507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fffa7e-0e1a-4f31-a7e9-f82879c7f4fb","keywords":null,"link":"/sport/20190430_tottenham_ajax_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. április. 30. 23:24","title":"Még közelebb a BL-döntőhöz az Ajax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek emelkedését.","shortLead":"2004 óta csak egyszer volt jobb a hangulat a kkv-k körben, mint most. Már csak a cégek harmada várja a közterhek...","id":"20190502_kkv_bizalmi_index_kh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1804ea-8167-49ca-9b03-c0432f0106b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1570df31-70c8-432d-b2d7-3c377ff076a0","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_kkv_bizalmi_index_kh","timestamp":"2019. május. 02. 11:33","title":"Jó a kedv a magyar cégeknél – már a kormánytól se félnek annyira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]