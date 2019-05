Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7613131-a717-47d0-9d49-de4a8bcf1bf3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maezava Juszaku japán milliárdos el akarja árverezni értékes műgyűjteményének számos darabját, köztük Andy Warhol egyik képét.","shortLead":"Maezava Juszaku japán milliárdos el akarja árverezni értékes műgyűjteményének számos darabját, köztük Andy Warhol egyik...","id":"20190505_Elarverezi_szamos_ertekes_festmenyet_egy_japan_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7613131-a717-47d0-9d49-de4a8bcf1bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6528be-e2ca-42c1-9114-d00c0f4f0967","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Elarverezi_szamos_ertekes_festmenyet_egy_japan_milliardos","timestamp":"2019. május. 05. 15:26","title":"Elárverezi számos értékes festményét egy japán milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71 tagjáról és a polgármesterekről is szavaznak.","shortLead":"Általános választásokat tartanak Panamában vasárnap, az elnökön és az alelnökön kívül az egykamarás parlament 71...","id":"20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29eea65d-d670-490c-b1eb-c71d5510b5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5851718b-8f0a-45fc-81d7-4b8e281cc72a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_A_mai_panamai_valasztasok_legfobb_temaja_a_korrupcio","timestamp":"2019. május. 05. 09:13","title":"A mai panamai választások legfőbb témája a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű típus első példányát maga Vlagyimir Putyin látta el kézjegyével.","id":"20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0614b13-2899-4aa9-b52e-a2c40e4a9dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4d2706-487c-4a69-92d5-f91f2a58dd66","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_orosz_nagycsalados_kevesen_tudjak_hogy_a_ladanak_is_van_7_szemelyes_autoja","timestamp":"2019. május. 06. 06:41","title":"Orosz nagycsaládos: kevesen tudják, hogy a Ladának is van 7 személyes autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb, mint 2011-ben – állapította meg a g7.hu a fociról írt cikksorozatának legújabb részében. A kudarc szembetűnő jele a meccsek rendkívül alacsony látogatottsága. ","shortLead":"A futballra eddig az Orbán-kormány által elköltött közel 1000 milliárd forint ellenére semmivel nem járunk előrébb...","id":"20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ea564-ee99-4f93-9b2d-e74d0a90245e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59375a89-c95b-4cfc-aefc-a230e6a5fe8d","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Heti_80_ezer_embert_vartak_az_uj_stadionokba_a_negyede_sem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 05. 09:59","title":"Heti 80 ezer embert vártak az új stadionokba, a negyede sem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar anyukája rabolta el. A nyomozás folytatásáról Salvini olasz belügyminiszter magyarországi látogatásán született megállapodás.","shortLead":"Évek óta minden követ megmozgat a 46 éves Andrea Tonello, hogy elrabolt gyermekét visszaszerezze. Kislányát a magyar...","id":"20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52603fd8-7a3d-4055-b6ef-6184bdb56024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85f5789-abfe-406d-ac77-30ae391c2de7","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ujra_indulhat_a_nyomozas_az_evekkel_ezelott_elrabolt_Chantal_ugyeben","timestamp":"2019. május. 05. 11:57","title":"Újra indulhat a nyomozás az évekkel ezelőtt elrabolt Chantal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg eddig a hétvégén 220 célpontot támadott a palesztin területen.","shortLead":"Szombat reggel óta több, mint négyszázötven rakétát lőttek a Gázai övezetből izraeli területre. Az izraeli hadsereg...","id":"20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b07418-cc4e-4ec3-825e-43ee1aac6679","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Fokozodik_a_harc_a_Gazai_ovezet_es_Izrael_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 12:55","title":"Fokozódik a harc a Gázai övezet és Izrael között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]