[{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","shortLead":"A BKV szerint balesetveszélyes volt, hogy a gyerekek a jármű elején található ablak előtti magaslaton ültek.","id":"20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9632ebfa-d298-46c2-abc3-445d89e13f82","keywords":null,"link":"/elet/20190504_Mar_nem_nezhetik_az_alagutat_a_vezetoablakbol_a_gyerekek_a_4es_metron","timestamp":"2019. május. 04. 12:53","title":"Már nem nézhetik az alagutat a vezetőablakból a gyerekek a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze a \"látottakat\".","shortLead":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze...","id":"20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8482122-52e6-4bef-ade9-54f8d801caef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","timestamp":"2019. május. 06. 08:03","title":"1060 órán át fotóztak, gyönyörű felvételt készítettek a Nagy Magellán-felhőről az amatőr asztrofotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","shortLead":"A Margit hídon történt az eset, a Jászai Mari tér és Széll Kálmán tér között nem jár a villamos.","id":"20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514cf4c3-19ae-4bfa-a108-5e89b4e97cdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_BMW_csuszott_a_sinre_nem_jar_a_46os","timestamp":"2019. május. 04. 10:37","title":"BMW csúszott a sínre, nem jár a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47375d5c-018a-4351-a1d5-3bc574ecad34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi hűség iránti olthatatlan vágya miatt kerülhet börtönbe egy szaratovi férfi: hároméves börtönt kaphat, mert vörös festékkel kent össze egy emlékműként kiállított harckocsit az Oroszország középső részén lévő városban.","shortLead":"A történelmi hűség iránti olthatatlan vágya miatt kerülhet börtönbe egy szaratovi férfi: hároméves börtönt kaphat, mert...","id":"20190505_Nem_tetszett_a_tank_szine_megrongalta_az_emlekmuvet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47375d5c-018a-4351-a1d5-3bc574ecad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ec1ae6-5f9c-43ef-8def-b94eff8c1f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Nem_tetszett_a_tank_szine_megrongalta_az_emlekmuvet","timestamp":"2019. május. 05. 14:15","title":"Nem tetszett a tank színe, megrongálta az emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd2503e-5cb4-4527-b615-e443af79ffe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapított meg a Nébih egy baranyai vágóhídon, hogy azonnali hatállyal felfüggesztették az üzem működését. Összesen 28,5 tonna terméket vontak ki a forgalomból.","shortLead":"Olyan súlyos higiéniai hiányosságokat állapított meg a Nébih egy baranyai vágóhídon, hogy azonnali hatállyal...","id":"20190506_Azonnal_bezaratta_a_Nebih_a_vagohidat_amint_korbeneztek_az_ellenorok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd2503e-5cb4-4527-b615-e443af79ffe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f99b71e-5da6-4e37-9997-0ba3f5e507e8","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Azonnal_bezaratta_a_Nebih_a_vagohidat_amint_korbeneztek_az_ellenorok__video","timestamp":"2019. május. 06. 09:29","title":"Azonnal bezáratta a Nébih a vágóhidat, amint körbenéztek az ellenőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as motorokkal szakító és 1987 után újból felturbózott sorozat - szinte csak a Hankook gumi maradt változatlan.","shortLead":"Felkerestük a Német Túraautó Bajnokság 2019-es szezonjának nyitóhétvégéjét. Vázoljuk, hogy milyen mostantól a V8-as...","id":"20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c00da6b-94f4-41fe-9b2b-03b35d760892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c3476-0d1d-4f39-8810-c18336da3393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_az_utolso_magyar_kiraly_dedunokajaval_startolt_el_a_dtm__fotogaleria_a_620_loeros_sorozatrol","timestamp":"2019. május. 04. 12:35","title":"Az utolsó magyar király dédunokájával startolt el a DTM - fotógaléria az immár 640 lóerős sorozatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok láttán. Ugyanakkor sürgette az európai vezetőket a kontinensen kialakult egyenlőtlenségek felszámolására.","shortLead":"Ferenc pápa azt kérte a bolgár hatóságoktól vasárnap, hogy ne fordítsák el fejüket, ne zárják be szívüket a migránsok...","id":"20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a525f-d27e-4030-b5b9-0bef2c4d8781","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Ferenc_papa_Bulgariaban_jegfuggony_osztja_meg_Europat","timestamp":"2019. május. 05. 13:34","title":"Ferenc pápa Bulgáriában: „jégfüggöny” osztja meg Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]