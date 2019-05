Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","shortLead":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","id":"20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69094952-044b-4e88-8f75-70c30ae5cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 07. 06:20","title":"Illegális fegyvertartókra csapott le a TEK – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem az MTA álláspontja: információink szerint csak arról szavaztak, hogy a kutatóintézetek maradjanak az MTA-n belül.","shortLead":"Még csak nem is szavazott a hétfői akadémiai közgyűlés a három lehetséges elképzelés közül arról a kettőről, amely nem...","id":"20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f06cb31-e7d9-4a5e-b03a-7d679cd47e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Lesoporte_a_kormany_koncepciojat_az_MTA_kozgyulese","timestamp":"2019. május. 06. 15:26","title":"Teljesen elutasította a kormány koncepcióját az MTA közgyűlése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36cbce3-4a39-488e-ba22-a29b3aebf69d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Védett területen álló, 180 éves erdőt vágtak ki a Bükki Nemzeti Parkban. A WWF Magyarország szerint a természetvédelmi oltalom alatt álló állami erdőterületeken zajló fakitermelés jelenlegi gyakorlata fenntarthatatlan, ezért átfogó szakmai megoldásra lenne szükség.","shortLead":"Védett területen álló, 180 éves erdőt vágtak ki a Bükki Nemzeti Parkban. A WWF Magyarország szerint a természetvédelmi...","id":"20190506_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_kivagtak_wwf_fakitermeles_mme_koltesi_idoszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d36cbce3-4a39-488e-ba22-a29b3aebf69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84173a-8908-4386-8926-f412399a2167","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_kivagtak_wwf_fakitermeles_mme_koltesi_idoszak","timestamp":"2019. május. 06. 10:03","title":"Kivágták Magyarország egyik legidősebb erdejét, 180 éves volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 20-25 ezer új ingatlan épülhet meg.","shortLead":"Idén 20-25 ezer új ingatlan épülhet meg.","id":"20190506_8_eves_rekord_dolhet_meg_a_lakasatadasokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c85d642-63ac-4547-b135-be8e1335fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72383b30-8482-4cd7-8e37-5d47ab178758","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_8_eves_rekord_dolhet_meg_a_lakasatadasokban","timestamp":"2019. május. 06. 11:44","title":"8 éves rekord dőlhet meg a lakásátadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol Ferenc pápa ebédelni fog. \r

","shortLead":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal...","id":"20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c47d2-f7f7-46df-a899-4368156a92c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Milliókkal támogatja a csíksomlyói pápai misét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell kattintani, hogy működjön a dolog.","shortLead":"A Google egy hónapja ígérte meg, hogy jön az időzített levélküldés lehetősége a Gmailbe. Mutatjuk, hova kell...","id":"20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbd6ca6-1080-409c-85f2-75473dbcbcd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_gmail_idozitett_level_kuldese_idozitett_email","timestamp":"2019. május. 06. 20:03","title":"Mostantól időzítve is lehet e-mailt küldeni a Gmailben – mutatjuk, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más ne szólhasson bele, ha az olvasók maguk tartják fent. Az RTL Klub híradója szerint az előfizetés egy hónapra 1000 forint. ","shortLead":".A Debreciner.hu szerkesztősége szerint csak úgy biztosítható, hogy a tartalomba se oligarchák, se önkormányzat, se más...","id":"20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1a4556-7218-4f66-8896-f9c8ba4cb605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e980de97-eb65-4f1d-8852-ec6f481b0fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Debrecenben_elinditottak_az_elso_videki_online_portalt_amely_kizarolag_olvasoi_elofizetesekre_tamaszkodik","timestamp":"2019. május. 05. 19:44","title":"Debrecenben elindították az első vidéki online portált, amely kizárólag olvasói előfizetésekre támaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","shortLead":"Lélegeztetőgép után új mértékegységet talált a Kétfarkú Kutyapárt a túlárazásra.","id":"20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2266b25-fd82-42af-8423-1c24bf0d1266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7692b5-a194-4ad5-920f-9996b35c14dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190505_Mennyi_ingyen_sor_jon_ki_a_BudapestBelgrad_vasutvonal_arabol_Kiszamoltak","timestamp":"2019. május. 05. 10:53","title":"Mennyi ingyen sör jön ki a Budapest-Belgrád vasútvonal árából? Kiszámolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]