[{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","shortLead":"De még a Fidesz-szavazók nagyobb része is így vélekedik erről. ","id":"20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf7f25a-553d-492c-b68d-103d452882bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_magyarok_haromnegyede_szerint_elonyos_hogy_EUtagok_vagyunk","timestamp":"2019. május. 06. 07:34","title":"A magyarok háromnegyede szerint előnyös, hogy EU-tagok vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda","c_author":"RTL Hírek","category":"cegauto","description":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják felhívni a helyiek figyelmét arra, hogy a kerületben veszteséges a parkolás, és ezért szerintük Karácsony Gergely polgármester a felelős.","shortLead":"Kukászsákokkal fedtek le jelképesen több parkolóautomatát Zuglóban a Fidesz ifjúsági szervezetének tagjai - így akarják...","id":"20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891334a8-6ba6-458c-b5f8-57a905c28fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551798f4-10d7-442f-b9ea-598681fe979f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_A_Fidelitas_szerint_Karacsony_Gergely_a_felelos_a_zugloi_veszteseges_parkolasert","timestamp":"2019. május. 05. 20:06","title":"A Fidelitas szerint Karácsony Gergely a felelős a zuglói veszteséges parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol Ferenc pápa ebédelni fog. \r

","shortLead":"Bővítik a Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus bútorokat helyeznek el, és felújítják a csíksomlyói Jakab Antal...","id":"20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c47d2-f7f7-46df-a899-4368156a92c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Milliokkal_tamogatja_a_csiksomlyoi_papai_miset_a_kormany","timestamp":"2019. május. 06. 13:12","title":"Milliókkal támogatja a csíksomlyói pápai misét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","shortLead":"Adam Sky egy ismerősén akart segíteni, amikor a tragikus baleset történt.","id":"20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71fc9a06-f5d6-40c0-89a3-43aff070b38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb33e58-a0af-466d-85b6-84688d4214c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Atesett_egy_uvegajton_es_elverzett_a_vilaghiru_DJ","timestamp":"2019. május. 06. 17:31","title":"Átesett egy üvegajtón és elvérzett a világhírű DJ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","shortLead":"Szerinte nincs olyan feladat az első részben, ami meglepetést okozhatott a diákoknak. ","id":"20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5977cacd-d505-46de-819e-3bfb2567eb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454647fd-5449-4db5-ad91-1b84b6c9c827","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Szaktanar_Baratsagosak_a_feladatok_az_idei_matekerettsegin","timestamp":"2019. május. 07. 09:04","title":"Szaktanár: Barátságosak a feladatok az idei matekérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri nagyszínpad mellett. Kétévnyi felújítás után visszakapják az Újszegedi Szabadtéri Színpadot az Erzsébet ligetben. Herczeg Tamással, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatójával, és mint a Don Juan társrendezőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A Szegedi Szabadtéri Játékok életében azért is kihívás a 2019-es évad, mert új játszóhelyük születik a Dóm téri...","id":"20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2caa8-3b45-48d1-8571-a23a0deb98eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffdba7b-96d5-4d0b-8f9d-dd9362cfb71e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_Mint_egy_nagy_szinhazi_birodalom_interju","timestamp":"2019. május. 06. 11:30","title":"„Mint egy nagy színházi birodalom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","shortLead":"Ezek a szaktanár által kidolgozott megoldások. Mutatjuk.","id":"20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07899be-62b7-4db1-a409-776f3242a0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b50686a1-5270-496f-99af-1103106740c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Itt_vannak_a_hetfoi_magyarerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 06. 13:16","title":"Itt vannak a hétfői magyarérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]