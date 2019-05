Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank székházában.","shortLead":"Több mint száz vállalati felsővezetőnek mutatták be a Növekedési Kötvényprogram részleteit a Magyar Nemzeti Bank...","id":"20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a92401-c868-475c-b2f2-4197fbaf2558","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Matolcsy_Gyorgy_reklamozta_a_jegybank_uj_programjat","timestamp":"2019. május. 07. 15:25","title":"Matolcsy György reklámozta a jegybank új programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","shortLead":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","id":"20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ad671-740a-44f1-8cee-1a5a4a58a433","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","timestamp":"2019. május. 08. 09:54","title":"Töriérettségi: Trianon és szovjet propaganda az esszéfeladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a nemzeti energia- és klímaterv tervezetét; a dokumentum szerint Magyarország az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátásának minimum 52 százalékos csökkentését tervezi 2050-ig az 1990-es szinthez képest, de 85 százalékos mérséklésre törekszik ilyen hosszú távon, és 2030-ra a megújuló energiaforrások 20 százalékos részarányát szeretné elérni a bruttó végső energiafogyasztáson belül. Az üvegházhatású gázok miatt növekszik a bolygó átlaghőmérséklete. \r

\r

","shortLead":"Mármint Magyarország részéről: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közzétette a nemzeti energia- és...","id":"20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4441734a-4cf2-43cd-b5fc-57473488e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7127c8-bb98-4f8d-85d0-802c2fc7b1f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Megvan_a_klimakatasztrofa_elkerulesenek_terve","timestamp":"2019. május. 07. 18:03","title":"Megvan a klímakatasztrófa elkerülésének terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról a negyedik lett a vizsgált 24 országból.","shortLead":"De így is hatalmas volt a növekedés 2013 és 2017 között, amikor a statisztika elkészült. Magyarország hátulról...","id":"20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c859ba-888e-4025-bac4-6489bbe085e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_Alig_2_szazalek_az_elektromos_es_hibrid_autok_aranya_Europaban","timestamp":"2019. május. 07. 13:34","title":"0,8 százalék az elektromos és hibrid autók aránya összesen Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","shortLead":"Nem lett meg a kétharmad, ezért nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB.\r

\r

","id":"20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30aebd3-5e5e-4106-9c60-18051e0d3594","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Nem_fuggesztette_fel_Czegledy_Csaba_mntelmi_jogat_az_NVB","timestamp":"2019. május. 07. 17:33","title":"Nem függesztette fel Czeglédy Csaba mentelmi jogát az NVB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","shortLead":"Így akarták megmutatni, hogy Európa két lehetséges út közül választhat, az egyik Orbáné, a másik a szociáldemokratáké. ","id":"20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88e949d-9475-4513-a550-37e982df1dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec274505-7073-436f-8e28-0b7a31bbba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Nem_csak_Orban_az_MSZP_is_osztrak_kapcsolatokat_epitett_ma","timestamp":"2019. május. 06. 21:46","title":"Nem csak Orbán, az MSZP is osztrák kapcsolatokat épített ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A SZÉP-kártyás pénzekkel kitömött szövetség szerezte meg a turizmus.com kiadóját.","shortLead":"A SZÉP-kártyás pénzekkel kitömött szövetség szerezte meg a turizmus.com kiadóját.","id":"20190508_Mediaceget_vasarolt_a_Magyar_Turisztikai_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3915b5-6047-4dd3-8db5-cdd91d0baf7d","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Mediaceget_vasarolt_a_Magyar_Turisztikai_Szovetseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:23","title":"Médiacéget vásárolt a Magyar Turisztikai Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]