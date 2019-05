Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet. Hiába döntött a testület a kutatóhálózatok megtartása mellett, Palkovics László miniszter utolsó szava egészen más. Végigvettük, milyen forgatókönyvek jöhetnek ezután.","shortLead":"Szokatlanul hosszan teszi próbára a NER türelmét a Magyar Tudományos Akadémia, a harcnak azonban hamarosan vége lehet...","id":"20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22221466-e0c9-4700-8218-9336dd88bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00caa1b1-21e8-435c-94be-51229a81d94a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_palkovics_lovasz_mta_kutatohalozat","timestamp":"2019. május. 08. 17:50","title":"\"Oké, állva halunk meg, de attól még meghalunk!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","shortLead":"Ez a különleges Bentley olyannyira limitált szériás, hogy ez az egyetlen példány készült belőle. ","id":"20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dc25238-00e5-4f62-9d8d-fe77448c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a9a882-4c24-4acc-99fa-74c0119ca1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_igy_tiszteleg_egy_kekveru_brit_automarka_a_bajorok_elott","timestamp":"2019. május. 08. 11:21","title":"Így tiszteleg egy kékvérű brit autómárka a bajorok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös elnevezéséről van szó.","shortLead":"Két családi cég, a cseh Karlovarské minerální vody (KMV) csoport és a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. közös...","id":"20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67772d9-70ca-4e55-9288-54c71bcc9ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58328e10-f615-44e0-98ff-2172455f0ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190507_Uj_markanevet_jelentett_be_a_magyar_asvanyvizkiraly","timestamp":"2019. május. 07. 15:47","title":"Új márkanevet jelentett be a magyar ásványvízkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","shortLead":"A mikrovállalkozásokra sem lehet panasz.","id":"20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c36ff322-c1ab-4960-80f7-5ea537e80994","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Belehuzott_az_Erste_vittek_a_szemelyi_kolcsont_mint_a_cukrot","timestamp":"2019. május. 07. 15:02","title":"Belehúzott az Erste: vitték a személyi kölcsönt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón kényszerleszállást végrehajtott és kigyulladt SSJ-100-as utasszállítóján – derült ki kompetens forrásokra hivatkozó keddi orosz sajtóértesülésekből.","shortLead":"Az időjárási viszonyok és a személyzet hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy 41 ember meghalt az Aeroflot Seremetyjevón...","id":"20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7b6d0a-73a9-45f5-8178-94b40358233e","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_moszkva_seremetyjevo_legi_katasztrofa_kigyulladt_repulo_aeroflot_pilota","timestamp":"2019. május. 07. 21:39","title":"Nehezen magyarázható döntéseket hozott a Moszkvában kigyulladt gép kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Sir David Attenborough: vészt jósló természetfilmes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","shortLead":"Áder felmentette Bitay Márton Örsöt, majdnem bruttó 9 millióval távozott. ","id":"20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a32dbd8-fa30-4592-ae77-9327010b4c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f62860-6e45-4ef5-b846-288047f1e9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kozel_9_millios_vegkielegitessel_tavozott_a_foldarvereseket_lepapirozo_allamtitkart","timestamp":"2019. május. 08. 13:15","title":"Közel 9 milliós végkielégítéssel távozott a földárveréseket lepapírozó államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]