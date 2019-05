Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya az Országos Bírói Tanáccsal. ","shortLead":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya...","id":"20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f31a8-dd82-4032-8bf3-7758fc6c4496","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","timestamp":"2019. május. 16. 10:35","title":"A vizsgálódó nemzetközi szervezettel sem volt hajlandó beszélni Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","shortLead":"A The Jacksons a paloznaki Jazzpiknik fellépője lesz. ","id":"20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fe55267-41e9-4868-a299-9d4014ef22fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4285e47-cebb-43d8-82ca-f58b3e2577fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Magyarorszagra_jon_Michael_Jackson_egykori_zenekara","timestamp":"2019. május. 16. 14:15","title":"Magyarországra jön Michael Jackson egykori zenekara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8394a68d-ba4a-446b-8b33-b142f50c06b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jameela Jamil színésznő a személyes példájával próbált érvelni a terhességmegszakítás létjogosultsága mellett.\r

