Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"334703ff-37f4-4c10-8037-8b3aefc8d171","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"flower power\" itt aztán hatványozottan igaz azzal, hogy lokálisan teljesen tiszta üzemű a jármű.","shortLead":"A \"flower power\" itt aztán hatványozottan igaz azzal, hogy lokálisan teljesen tiszta üzemű a jármű.","id":"20190515_volkswagen_ID_buzz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=334703ff-37f4-4c10-8037-8b3aefc8d171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a318e-921b-4d3a-8369-82bfde2841c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_volkswagen_ID_buzz","timestamp":"2019. május. 15. 14:23","title":"A VW elektromos hippibusza a legzöldebbek álomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mennyire befolyásosak a magyar EP-képviselők? Mennyire dolgoztak meg a pénzükért az elmúlt öt évben? Ki beszélt a legtöbbet, és ki lógta el a legtöbb ülést? ","shortLead":"Mennyire befolyásosak a magyar EP-képviselők? Mennyire dolgoztak meg a pénzükért az elmúlt öt évben? Ki beszélt...","id":"20190514_ep_europai_parlament_mep_kepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=831acdc6-42d4-45f4-a7f3-94af7387d94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d58f165-be4f-4148-aea5-05a21367cd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190514_ep_europai_parlament_mep_kepviselok","timestamp":"2019. május. 14. 18:02","title":"Számok bizonyítják, melyik magyar képviselő robotolt, melyik lézengett az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","shortLead":"A bozóttüzek légszennyezése miatt.","id":"20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4339bf79-4bce-46c6-b709-67a7852f77db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aceb59-1f69-43ce-9fc4-3bad94612c13","keywords":null,"link":"/vilag/20190516_A_jardasopresi_tilalom_mellett_iskolai_szunetet_is_elrendeltek_Mexikovarosban","timestamp":"2019. május. 16. 05:04","title":"A járdasöprési tilalom mellett iskolai szünetet is elrendeltek Mexikóvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz, amennyiben még nem látta a befejező évadot, ne kattintson!","id":"20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ec9db36-f687-4956-a29e-4c48f4c6309e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60aa9d1b-9cab-43d5-bb51-4a599311fbcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190516_Tronok_Harca_Ejkiraly_Arya_sorozat_dal","timestamp":"2019. május. 16. 11:05","title":"Trónok Harca: dalt írt az Éjkirály Aryához, és nincs benne köszönet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595808ee-d493-48e6-aca8-a746f7943f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország nyolcadikosai közül idén alig néhányan írtak 98 pontos felvételit: egyikük a szegedi Visi Patrícia. Matematikából nem tudott hibázni.","shortLead":"Az ország nyolcadikosai közül idén alig néhányan írtak 98 pontos felvételit: egyikük a szegedi Visi Patrícia...","id":"20190515_Addig_irtam_amig_minden_eredmenyem_helyes_nem_lett__mondta_az_orszag_legjobb_felveteleiet_iro_diak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=595808ee-d493-48e6-aca8-a746f7943f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef62c207-d94e-4280-875b-ef6add7af31b","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Addig_irtam_amig_minden_eredmenyem_helyes_nem_lett__mondta_az_orszag_legjobb_felveteleiet_iro_diak","timestamp":"2019. május. 15. 17:40","title":"Az ország egyik legjobb felvételijét író diák: „Addig írtam, amíg minden eredményem helyes nem lett” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és koncertjegyek? Annyira vonzó a City közelsége, amely New York után még mindig a világ második legnagyobb pénzügyi központja? Esetleg az angol futball vonzza a dúsgazdag külföldieket? A válasz: is.","shortLead":"Miért él oly sok külföldi dollármilliárdos a brit fővárosban, ahol méregdrágák az ingatlanok, az éttermek, a színház és...","id":"20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd218c8-637a-4bcb-a570-82c98832f847","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Itt_a_magyarazat_hogy_a_Brexitlaz_ellenere_miert_vonzza_London_a_csucsgazdagokat","timestamp":"2019. május. 16. 14:42","title":"Itt a magyarázat, hogy a Brexit-láz ellenére miért vonzza London a csúcsgazdagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","shortLead":"Május 17-én megnyitja kapuit „Budapest tengerpartja”, a Lupa Beach.","id":"20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594466a0-82b4-41de-a2a7-c7a998e55c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630eed4d-b1dd-4723-920f-0b105a549306","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Szomoru_az_ido_Akkor_is_nyit_a_LUPA","timestamp":"2019. május. 16. 10:54","title":"Szomorú az idő? Akkor is nyit a Lupa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]