[{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es labdarúgó-Európa-bajnokságon.","shortLead":"A magyar válogatott 1-1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban győzte le Belgiumot az írországi U17-es...","id":"20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f8796a-fddc-428f-959c-c2aff46c5559","keywords":null,"link":"/sport/20190516_U17_labdarugas_magyar_korosztalyos_valogatott_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. május. 16. 17:03","title":"Kijutott a vb-re a magyar U17-es válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorcselekmény miatt elítélt szír férfi azért fordult bírósághoz, mert szerinte a nemzeti konzultációban megsértették a jó hírnevét. ","shortLead":"A terrorcselekmény miatt elítélt szír férfi azért fordult bírósághoz, mert szerinte a nemzeti konzultációban...","id":"20190516_per_miniszterelnoki_kabinetiroda_ahmed_h_rogan_antal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6b0228-ee03-4f5a-a606-0e3b56e99089","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_per_miniszterelnoki_kabinetiroda_ahmed_h_rogan_antal","timestamp":"2019. május. 16. 19:27","title":"Jogerősen is pert vesztett Rogánékkal szemben Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","shortLead":"Nemrég volt egy szívműtétje is a 85 éves Moldova Györgynek.","id":"20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bb671d-ac39-4b87-9797-3c442bbdf5f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74a6f9-808a-464d-b026-5437136d230e","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Moldova_Gyorgy_Vannak_depresszios_idoszakaim","timestamp":"2019. május. 16. 06:28","title":"Moldova György: Vannak depressziós időszakaim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","shortLead":"Igaz, legalább nem ő ült a volánnál.","id":"20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fcf65b3-33f6-45bb-95bc-867ea125ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d5831-000b-4045-aecb-c76655472b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_tanulovezeto_autos_iskola_jogositvany_reszeg_autos","timestamp":"2019. május. 16. 09:40","title":"Ittasan oktatott egy autósiskola tanára Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20 Próval készítettek.","shortLead":"A Honor a jövő heti bemutató előtt közzétett három fotót, amit elvileg a cég érkező új csúcsmobiljával, a Honor 20...","id":"20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4200c444-c194-40f2-aff0-33202887bd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07a3fc0-ade0-4c3c-9fc5-bfc2db07bc0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_honor_20_pro_okostelefon_android_androidos_okostelefon_tesztkepek_ejszakai_fotozas_ais_super","timestamp":"2019. május. 17. 11:03","title":"Megmutatták, milyen fotókat készít az érkező Honor 20 Pro – és az eredmény lenyűgöző lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Takarékbank adott kölcsön.","shortLead":"A Takarékbank adott kölcsön.","id":"20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf90422-7b2e-4b10-b535-b1e54b45cc8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","timestamp":"2019. május. 16. 05:59","title":"Kétmilliárdos hitel is kellett, hogy a Budapest Honvéd a NER közelébe kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maglódi Pintér Gyula múlt pénteken adott utoljára életjelet magáról. A Blikknek nyilatkozó rokon szerint a férfinak nem voltak haragosai. ","shortLead":"A maglódi Pintér Gyula múlt pénteken adott utoljára életjelet magáról. A Blikknek nyilatkozó rokon szerint a férfinak...","id":"20190516_maglodi_vallalkozo_eltunes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70db242f-a375-4e1a-a2b0-611ee647f40a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_maglodi_vallalkozo_eltunes","timestamp":"2019. május. 16. 06:49","title":"Nyom nélkül eltűnt egy luxusautók felújításával foglalkozó vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]