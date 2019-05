Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében cserél majd gazdát a 80 éves sportkocsi.","shortLead":"Nincs ennél régebbi autó, melyen ott virítana a Porsche név, ennek megfelelően várhatóan sok-sok millió euró ellenében...","id":"20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64fe9f91-1642-4ce1-b9f7-fffb9fc36793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e0b7ab-b40a-4815-ba22-58bb29e439b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190519_elado_egy_darabka_tortenelem_a_nacik_altal_penzelt_legelso_porsche","timestamp":"2019. május. 19. 06:41","title":"Eladó egy darabka történelem, a nácik által pénzelt legelső Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét. Úgy tűnik, az USA első embere forral valamit, amivel akár korlátozhatják is ezeket a cégeket.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök sokszor hangoztatta már a közösségi média szerinte cenzúrát alkalmazó tevékenységét...","id":"20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a40cce-7d7a-415c-ae95-c425f813b778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_donald_trump_facebook_twitter_cenzura_konzervativok_republikanusok_alhirek","timestamp":"2019. május. 18. 16:03","title":"Trumpék előálltak valamivel, és ennek a Facebook és a Twitter ihatja meg a levét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","shortLead":"Frédéric von Anhalt herceg május 20-án érkezik a magyar fővárosba, és három napig marad. ","id":"20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7372d4b-a0ea-4c20-b289-e1f78d680710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b80e30b-4d2a-4f9c-891c-67138808f0e0","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Budapestre_latogat_Gabor_Zsazsa_ozvegye_Frederic_von_Anhalt","timestamp":"2019. május. 20. 11:44","title":"Budapestre látogat Gábor Zsazsa özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek megnyugtatni a felhasználókat.","shortLead":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek...","id":"20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8fa36-3faf-48e4-8eac-b6ede209fedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","timestamp":"2019. május. 20. 10:54","title":"Üzent a felhasználóinak a Huawei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","shortLead":"A választási részvétel 43,34 százalékos volt. ","id":"20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cda67f-2519-4ada-bd75-2f2d94237659","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Fegyvertartas_adoreform_Svajc_nepszavazas","timestamp":"2019. május. 19. 18:47","title":"Megszavazták a fegyvertartás szigorítását és az adóreformot a svájciak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is figyelmet kell fordítani, különben a vesztünkbe rohanhatunk. Megnéztük, mennyire jó a főleg részletessége miatt dicsért tengeralattjáró-szimulátor. ","shortLead":"A második világháború ideje alatt játszódó UBOAT érdekessége, hogy a hadigépezet mellett annak legénységére is...","id":"20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2989eabd-3a64-4e1c-9314-0bb08005c51d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f085bac-d2fc-470d-8675-460d1911582b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190518_deep_water_studios_uboat_kritika_velemeny_tengeralattjaro_szimulator_videojatek","timestamp":"2019. május. 18. 15:00","title":"Milyen volt a II. világháborús tengeralattjárókba zárt katonák élete? Realisztikus játék jött, megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","shortLead":"Nagy sebességgel ment, de volt, hogy nem is nézte az utat. ","id":"20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f680e56-502a-46da-b785-43b2652c83a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0697ee2c-36e8-4405-9ab9-cef9de79ce90","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Vezetes_kozben_telefon_betegszallito_sofor","timestamp":"2019. május. 19. 19:44","title":"Vezetés közben telefonozott egy betegszállító sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"19-25 fok lesz napközben. ","shortLead":"19-25 fok lesz napközben. ","id":"20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f1b1b5-7fc1-4fd4-9621-297566d5ea8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Ma_is_tobbfele_lehet_vihar_jegeso","timestamp":"2019. május. 20. 05:13","title":"Ma is többfelé lehet vihar, jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]