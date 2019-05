Kiakadt Natalie Portman Moby újabb, Then It Fell Apart című memoárján - írja a Guardian.

A könyvben a most 53 éves zenész azt állítja, amikor 33 éves volt, egy ideig randizgatott a 20 éves Portmannel, miután találkoztak a backstage-ben Texasban. Moby azt írja a könyvben, hogy sokat buliztak együtt New Yorkban, és egyszer meglátogatta Portmant a Harvardon is.

"Csókolóztunk a tölgyfák alatt. Éjfélkor felvitt a kollégiumi szobájába, és egy apró ágyon feküdtünk egymást mellett. Miután elaludt, óvatosan lefejtettem magamról a karjait, majd visszamentem taxival a szállodai szobámba" - írja a zenész, aki hozzátette: azért rohant el, mert egyedül akart lenni. "Semmi nem indít el annál jobban egy pánikrohamot, mint közel kerülni egy olyan nőhöz, aki fontos számomra."

Moby később azt írja, pár héten keresztül igyekezett kapcsolatot kialakítani Portmannel, de nem működött, mert a színésznő valaki mással találkozgatott.

Portman nemrég reagált a memoárban leírtakra. A színésznő meglepődött, amikor megtudta, hogy Moby randizgatásként fogta fel a szerinte baráti kapcsolatukat. "Emlékeim szerint egy idősebb férfi furán viselkedett velem, épp azután, hogy elvégeztem a középiskolát." Portman szerint a könyv több helyen is pontatlan, mivel ő akkor még csak 18 éves volt, nem 20. "A kiadó nem ellenőrizte a tényeket, talán szándékosan. Nagyon zavar, hogy ezt a történetet használva akarják eladni a könyvet. Sok benne a tárgyi tévedés és a kitaláció."

Moby a nyilatkozatra reagálva kitett egy fotót az Instagramra kettőjükről, amelyben azt írta, nagyon zavarja, hogy Portman letagadja a tényeket, és bár nem jártak sokáig, utána még évekig barátok maradtak. "Szeretem és tisztelem Natalie-t, de hogy őszinte legyek, nem értem, hogy miért próbálja elfedni az igazságot kettőnkről. Teljesen megértem, ha megbánta, hogy randizott velem, én is megbántam volna, ha randiztam volna magammal, de ettől még nem kellene megváltoztatni a tényeket."