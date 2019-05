Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúcshőmérséklet 20 fok fölött alakulhat.","shortLead":"A csúcshőmérséklet 20 fok fölött alakulhat.","id":"20190523_idojaras_zapor_zivatar_szeles_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752836df-98ca-454f-aedc-2f9faf42f71f","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_idojaras_zapor_zivatar_szeles_ido","timestamp":"2019. május. 23. 05:13","title":"Ma sem ússzuk meg a záporokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","shortLead":"4,89-es értékelése volt a férfinak az Uberen, aki a nyolcvanas években Szomáliában kínozta az áldozatait. ","id":"20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebd8801-bf17-453b-8338-54550075acce","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Ubersoforkent_dolgozott_a_haborus_bunos_volt_szomaliai_tabornok","timestamp":"2019. május. 22. 07:58","title":"Imádták az utasok az Uber-sofőrként dolgozó háborús bűnöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét pontból álló családvédelmi akciótervét, ennek része a nagyszülői gyed.","shortLead":"Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Orbán Viktor idei évértékelőjén ismertette hét...","id":"20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411798fd-6ef2-4a43-8d62-76143dc1325a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b2a55-b5d4-4899-bbdc-945d01041af0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Itt_vannak_a_reszletek_a_nagyszuloi_gyedrol","timestamp":"2019. május. 22. 10:51","title":"Itt vannak a részletek a nagyszülői gyedről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati szőrmét.","shortLead":"Az iparág több másik meghatározó szereplőjének példáját követve a Prada olasz divatház is száműzi kínálatából az állati...","id":"20190523_prada_divathaz_szorme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49244746-9b42-4f16-8c3f-90991d7d8c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37228272-0d7d-49cf-8c4a-d2a14143a4da","keywords":null,"link":"/elet/20190523_prada_divathaz_szorme","timestamp":"2019. május. 23. 05:55","title":"A Prada is nemet mond a szőrmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","shortLead":"A közlönyben nem szerepelt, de a Magyar Nemzetnek azért megsúgták. ","id":"20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54232fee-d228-459c-9196-37897c4add43","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Megindokolta_a_kormany_miert_vette_le_a_Hajogyariszigetet_a_vilagoroksegi_listarol","timestamp":"2019. május. 21. 17:08","title":"Megindokolta a kormány, miért vette le a Hajógyári-szigetet a világörökségi listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","shortLead":"Egy ománi írónő kapta meg az elismerést. ","id":"20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3477686-3c55-4656-9fe7-7cd8a053b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0d3187-dca7-494e-8d4f-18335ad3544e","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_man_booker_dij_jokha_al_harthi","timestamp":"2019. május. 22. 05:50","title":"Először nyert arab nyelvű könyv Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","shortLead":"Összesen nyolc ilyen lopás miatt indul eljárás ellene.","id":"20190521_katalizator_lopas_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb8bd08d-c6ff-4200-b785-82743265e5d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_katalizator_lopas_auto","timestamp":"2019. május. 21. 13:24","title":"Sorra vágta ki az autók katalizátorait több magyar városban egy férfi, most letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"Hajdu Nóra","category":"vilag","description":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","shortLead":"Körülöttünk nagyvadak készülődnek. Az unió még az érdekeit sem fogalmazta meg.","id":"20190521_Europa_es_a_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8bba4-4d42-4c67-a095-ac30932edd18","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Europa_es_a_vilag","timestamp":"2019. május. 21. 11:21","title":"Hajdu Nóra: Európa és a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]