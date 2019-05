Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúcshőmérséklet 20 fok fölött alakulhat.","shortLead":"A csúcshőmérséklet 20 fok fölött alakulhat.","id":"20190523_idojaras_zapor_zivatar_szeles_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752836df-98ca-454f-aedc-2f9faf42f71f","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_idojaras_zapor_zivatar_szeles_ido","timestamp":"2019. május. 23. 05:13","title":"Ma sem ússzuk meg a záporokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Néhány csimpánz rájött, hogy ha a kemény héjú gyümölcsöket fel lehet törni fához csapkodással, akkor ez működhet a teknősökkel is, a többiek pedig követték őket. Volt olyan állat, amely el is tett magának másnapra a húsból, vagyis tud előre tervezni.","shortLead":"Néhány csimpánz rájött, hogy ha a kemény héjú gyümölcsöket fel lehet törni fához csapkodással, akkor ez működhet...","id":"20190523_Foldhoz_csapjak_a_csimpanzok_a_teknosoket_hogy_megehessek_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067a6a1-65ee-47b1-8086-074945d7e91c","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Foldhoz_csapjak_a_csimpanzok_a_teknosoket_hogy_megehessek_oket","timestamp":"2019. május. 23. 19:23","title":"Földhöz csapják a csimpánzok a teknősöket, hogy megehessék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt a közegészségügyi szakhatóság tette meg. További kockázatok merülnek fel így kártevőfronton.","shortLead":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt...","id":"20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf36632-4edc-4857-a66c-6a1c6bb41bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","timestamp":"2019. május. 23. 11:55","title":"A patkányok után csótányból is több bukkanhat fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","shortLead":"Szombat hajnalig a szokásosnak nagyjából a fele lesz a paksi áramtermelés.","id":"20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b53f0a9-9886-41a9-90a8-56ccd5b1e58b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Leallitottak_a_Paksi_Atomeromu_egy_ujabb_blokkjat","timestamp":"2019. május. 23. 18:06","title":"Leállították a Paksi Atomerőmű egy újabb blokkját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","shortLead":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","id":"20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8463792-264a-4301-a864-ca9653df286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 08:37","title":"Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő két hónapon keresztül tanulta a beszédet. ","shortLead":"A színésznő két hónapon keresztül tanulta a beszédet. ","id":"20190522_Hitler_beszed_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11fc911-7c11-4d5c-a969-ba4ba57cb3c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Hitler_beszed_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 22. 15:15","title":"Hitler beszédeit elemezte Emilia Clarke a Trónok harca utolsó részéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

\r

","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hétfőn délig értesíti a tanárokat, lesz-e sztrájk.\r

\r

","id":"20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5debf7e8-7960-45a8-86e3-8208547c8dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20505c2e-4b7d-4a38-8c30-5462d499629a","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Egyelore_bizonytalan_lesze_pedagogussztrajk","timestamp":"2019. május. 24. 10:38","title":"Egyelőre bizonytalan, lesz-e pedagógussztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom a nőket” – nyilatkozta a fiatal popsztár, aki forradalmat indítana el a divatszakmában. ","shortLead":"Rihanna pénteken mutatja be a Fenty márkát egy butikban Párizs legrégibb negyedében, a Marais-ban. „Emancipálni akarom...","id":"20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52491acf-7607-4e05-a890-1eefac8a7c93","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Gyuszut_soha_nem_koptatott_de_uj_uzleti_modellel_torne_be_a_divatvilagba_Rihanna","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Gyűszűt soha nem koptatott, de új üzleti modellel törne be a divatvilágba Rihanna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]