Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0156a4ab-d376-48ff-9e1a-427661c9e302","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201922_elzugtak_forradalmai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0156a4ab-d376-48ff-9e1a-427661c9e302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a766cc48-63c8-4841-9b18-2c0985fc1cca","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.22/201922_elzugtak_forradalmai","timestamp":"2019. május. 29. 00:00","title":"Elzúgtak forradalmai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje, Silvio Berlusconi is, aki a fejébe vette, az Európai Néppártban tartja Orbánt.","shortLead":"Összeültek az uniós állam- és kormányfők, hogy leosszák a lapokat. EP-képviselő lett az olasz politika nagy öregje...","id":"20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a510d2-f458-4bbe-835b-ce0b063b7393","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Berlusconi_meggyozne_Orbant_maradjon_a_Neppartban","timestamp":"2019. május. 29. 08:55","title":"Berlusconi meggyőzné Orbánt, maradjon a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","shortLead":"\"Táncoljatok, táncoljatok, különben elvesztek\" – vallotta Bausch.","id":"20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be010e76-084c-448b-aba8-822073b87308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4dce1e-9664-4b24-9bd1-b356fd091e32","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Pina_Bauscht_az_internet_hozza_kozel","timestamp":"2019. május. 29. 10:51","title":"Pina Bauscht az internet hozza közel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet megrendelni. ","shortLead":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet...","id":"20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a52671-1ab2-40a7-bd70-64c38b69cf18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","timestamp":"2019. május. 29. 13:21","title":"Győrben készül az első Audi, amit kizárólag online lehet megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál nagyságrendekkel távolabbra tudnak majd adatot továbbítani önállóan, azaz ehhez például wifire sem lesz szükségük.","shortLead":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál...","id":"20190530_sony_chip_internet_of_things","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddabbd3-ec71-4587-811c-cf3f0cb479cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_sony_chip_internet_of_things","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"A Sony csinált egy chipet, ami 96 km-re is képes továbbítani a jelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","shortLead":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","id":"20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f94bb-680c-40b6-9709-45709afba8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. május. 29. 21:54","title":"Budaházy: A Fidesz érdekei szerint működik a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","shortLead":"A szenátus döntése értelmében nem valósulhatnak meg a továbbgondolt koncepciók.\r

\r

","id":"20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb812f09-f3be-467d-8d73-880ea6835d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718aef79-c59f-4323-af3c-20d1d9bd713e","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Parizsi_szenatus_ugy_epitsek_vissza_a_NotreDameot_ahogy_volt","timestamp":"2019. május. 30. 13:09","title":"Párizsi szenátus: úgy építsék vissza a Notre-Dame-ot, ahogy volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igaz, hogy szerepel a Budapesti Mobilitási Tervben a dugódíj 2025-ös bevezetése, mondja a főpolgármester, de ez csak egy becslés. Előbb meg kell épülnie a szükséges infrastruktúrának.","shortLead":"Igaz, hogy szerepel a Budapesti Mobilitási Tervben a dugódíj 2025-ös bevezetése, mondja a főpolgármester, de ez csak...","id":"20190530_Tarlos_hosszu_tavon_johet_a_dugodij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296283ad-65cd-4f23-a52e-10a0e40237dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624595c-5a96-4d93-939e-7f85a0ff9371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Tarlos_hosszu_tavon_johet_a_dugodij","timestamp":"2019. május. 30. 09:23","title":"Tarlós: Hosszú távon jöhet a dugódíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]