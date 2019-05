Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál nagyságrendekkel távolabbra tudnak majd adatot továbbítani önállóan, azaz ehhez például wifire sem lesz szükségük.","shortLead":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál...","id":"20190530_sony_chip_internet_of_things","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddabbd3-ec71-4587-811c-cf3f0cb479cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_sony_chip_internet_of_things","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"A Sony csinált egy chipet, ami 96 km-re is képes továbbítani a jelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt gyermekeket, az ATM-eket is bevonták az akcióba. ","shortLead":"Hollandiában mostantól nem csak plakátokra, újságcikkekre és tejesdobozokra tett hirdetésekben keresik az eltűnt...","id":"20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cbd937-33fa-42a2-9ab1-8c512251e307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ebf5e5-b2d5-4de6-a3f2-09060dacd614","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_hollandia_atm_eltunt_gyerekek_felhivas","timestamp":"2019. május. 29. 08:33","title":"Ilyen itthon is kellene: Hollandiában az ATM-eken is megjelenik az eltűnt gyerekek fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok, a túlzott? Mit értékelünk magunkban és másokban?","shortLead":"Az egészséges önértékelés kapcsán mindig az a kérdés, vajon mit jelent az „egészséges”, ki határozza meg? Mi a sok...","id":"20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cfd61e-25a0-4003-b44f-1cb90c024f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fe56f9-841b-4a89-b4ad-795cc1360f2f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190530_Egeszseges_onbizalom_De_mennyi_az_egeszseges","timestamp":"2019. május. 30. 12:15","title":"Egészséges önbizalom? De mennyi az egészséges?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","shortLead":"Csányi Sándorról van szó, és a KITE Mezőgazdasági Zrt.-ről.","id":"20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08495d-ee31-4f64-b04a-c74e580e657d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Jol_jart_a_leggazdagabb_magyar_csak_Nadudvaron_4_milliardot_keresett","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Jól járt a leggazdagabb magyar, csak Nádudvaron 4 milliárdot keresett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért lehettünk az ellenzék részéről leginkább mi a kihívó pozíciójában. De a sikerben legalább ilyen szerepe volt Klára személyének, és az általa vezetett hibátlan kampánynak.” Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a HVG-nek az EP-választás után.","shortLead":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért...","id":"20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de7db74-11c5-49b5-8e76-971c340343e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","timestamp":"2019. május. 30. 14:26","title":"Gyurcsány: A DK felelőssége nőtt, nem a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","shortLead":"A cég újabb részleget hozna Magyarországra. ","id":"20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ee30664-27f8-4887-8c5e-7bb4e3dc1138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793d2387-5415-4cda-a27c-92d7628395ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miskolcra_koltoztetne_egy_nagybritanniai_gyarat_a_Bosch","timestamp":"2019. május. 28. 17:27","title":"Miskolcra költöztetné egy nagy-britanniai gyárát a Bosch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá. A nyomozó ügyészség kilenc embert gyanúsít, hármuk letartóztatását indítványozták.","shortLead":"Magánnyomozók szereztek olyan adatokat egy pénzügyőr őrnagy segítségével, amelyekhez törvényesen nem juthattak hozzá...","id":"20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bede14-a518-4f90-b16a-7995ce53871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5467fb92-ac55-4f23-95b0-3ec06d520042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Video_igy_vittek_el_a_korrupt_penzugyort_es_tarsait","timestamp":"2019. május. 29. 16:52","title":"Videó: Így vitték el a korrupt pénzügyőrt és társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]