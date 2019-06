Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","shortLead":"Egy férfit ütöttek el a Katona József utcában péntek reggel. ","id":"20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2168fe74-4aba-4383-9cf8-694bbb1a5763","keywords":null,"link":"/cegauto/20190531_Halalra_gazoltak_egy_gyalogost_Ujlipotvarosban","timestamp":"2019. május. 31. 09:08","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Újlipótvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","shortLead":"A 14 éves fiú átfutott a politikus autója előtt a Hűvösvölgyi úton. ","id":"20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af08f550-cc73-4cec-9ad5-1f0933eb12ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elutott_egy_gyereket_Kovacs_Zoltan_allamtitkar","timestamp":"2019. május. 30. 18:41","title":"Elütött egy gyereket Kovács Zoltán államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","shortLead":"A BBC-nek és az AFP-nek nyilatkozó amerikai utasok szerint aki nem volt a fedélzeten, nem is érzékelte az ütközést. ","id":"20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d26488d-6f48-467e-b569-7724adba7483","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_szallodahajo_dunai_hajobaleset_utkozes_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 05:08","title":"A szállodahajó utasai közül többen is látták és hallották a Hableányról vízbe esett embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU együttműködése. A CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt azt mondja, ez abszurd, a felek a kormány írásos garanciájára várnak, jelenleg ez gátolja az együttműködést.\r

\r

","shortLead":"Gulyás Gergely arra utalt a Kormányinfón, hogy a bajor törvények miatt nem lép előre a bajor műszaki egyetem és a CEU...","id":"20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7944924-7782-4748-b60d-302e49786926","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_CEU_rektorhelyettese_szerint_Gulyas_Gergely_abszurd_dolgokat_mondott_a_Kormanyinfon","timestamp":"2019. május. 30. 13:34","title":"A CEU rektorhelyettese szerint Gulyás Gergely abszurd dolgokat mondott a Kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","shortLead":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","id":"20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72467da-28ee-4d42-937e-7147abab1286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","timestamp":"2019. május. 30. 10:05","title":"A hajóstársaság sem tud semmit a balesetet szenvedett Hableány legénységéről, de félő, hogy nincsenek életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","shortLead":"Pótlóbusz közlekedik az Árpád híd és a Deák Ferenc tér között. ","id":"20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87e5e208-56bd-4d48-802a-fc03b874d675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17096d29-947e-4efe-9505-d123915623e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Elromlott_a_szerelveny_nem_jar_a_harmas_metro","timestamp":"2019. május. 30. 15:37","title":"Elromlott a szerelvény, nem jár a hármas metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","shortLead":"Úgy tűnik, nem az eddig ismert ügyben hallgatták ki az ötödik leggazdagabb magyart. ","id":"20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9b3507-af94-4953-931a-4cbcd49d667b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Vesztegetessel_is_meggyanusitottak_Bige_Laszlot","timestamp":"2019. május. 31. 16:43","title":"Vesztegetéssel is meggyanúsították Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság \"vezető pozíciójába\".\r

\r

","shortLead":"Milos Zeman és Andrej Kiska a V4-ek közös kiállását szorgalmazza Sefcovic ajánlása tekintetében, az Európai Bizotság...","id":"20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a05000-2550-44ac-9a88-f6677a137154","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Europai_Bizottsag_a_cseh_es_szlovak_allamfo_is_ajanlja_Maros_Sefcovic_szlovak_alelnokot_vezeto_pozicioba","timestamp":"2019. május. 30. 16:05","title":"A cseh és a szlovák államfőnek van szlovák kiszemeltje az EU vezető tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]