[{"available":true,"c_guid":"350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","shortLead":"Nem valami Guinness-rekord-kísérlet, ez egy magyar autópályán megállított autó. ","id":"20190603_ukran_auto_12_ember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=350acf99-3464-4550-804e-5ce5a795c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a831f-670c-4676-b62f-8eb2442018a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_ukran_auto_12_ember","timestamp":"2019. június. 03. 08:55","title":"Ezt a rendőrök sem hitték el: 12 ember, 20 csomaggal egy autóban – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártók akár két évet is kaphatnak, a műanyag szatyorral akár csak az utcán sétálóknak pedig 3800 forintos büntetés jár.\r

\r

","shortLead":"A gyártók akár két évet is kaphatnak, a műanyag szatyorral akár csak az utcán sétálóknak pedig 3800 forintos büntetés...","id":"20190602_Tanzaniaban_is_betiltottak_a_muanyag_szatyrokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c83d83-226c-4b7d-a118-79b7d1f26142","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Tanzaniaban_is_betiltottak_a_muanyag_szatyrokat","timestamp":"2019. június. 02. 16:27","title":"Tanzániában is betiltották a műanyag szatyrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","shortLead":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","id":"20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c83860c-75fa-486c-a129-439675efeabe","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Nicolas Cage is Erdélyben járt hétvégén, és előadta a hollywoodi sztárt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","shortLead":"Kovács Zsófia aranyérmet szerzett felemáskorláton a tornászok koperi világkupaversenyén.","id":"20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1806d3f-2ab4-45ee-b1b6-ed023e247b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3eae55-605c-44c8-abdb-3d231a575e42","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Kovacs_Zsofia_aranyermes_felemaskorlaton","timestamp":"2019. június. 01. 21:40","title":"Kovács Zsófia világkupa-aranyérmes felemáskorláton Koperben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték, a Magic: The Gathering lesz. ","shortLead":"Nem akárkiket sikerült megnyernie készülő új sorozatához a Netflixnek, amelynek fő témája a népszerű kártyajáték...","id":"20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085c4c58-6b93-4d4b-b9bb-cac007c1dfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e9caf8-95e9-4838-8806-f471864fc82e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_magic_the_gathering_netflix_sorozat_bosszuallok_vegjatek_joe_anthony_russo","timestamp":"2019. június. 03. 19:03","title":"Sorozatot készítenek a világ egyik legnépszerűbb kártyajátékából a Bosszúállók rendezői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","shortLead":"A hajó elhagyta Budapestet, de a dél-koreai külügy lefoglaltatná. ","id":"20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99308568-2ca3-4139-b87c-b6b4e603555f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_A_Viking_Sigyn_lefoglalasat_surgeti_DelKorea","timestamp":"2019. június. 03. 09:35","title":"A Viking Sigyn lefoglalását sürgeti Dél-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos és egyenlő hozzáférést piacaihoz.\r

\r

","shortLead":"Június 5-ével Donald Trump megszünteti India amerikai vámkedvezményeit, mert szerinte az ország nem biztosít méltányos...","id":"20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc99883f-992c-4b74-a8d7-fd4cc8816aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ujabb_orszaggal_kezd_kereskedelmi_haboruba_Trump","timestamp":"2019. június. 02. 15:07","title":"Újabb országgal kezd kereskedelmi háborúba Trump?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","shortLead":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","id":"20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bcb22b-9f0c-48dd-9060-b3f68f12773d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","timestamp":"2019. június. 03. 11:11","title":"Holttestet találtak a Dunában Hartánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]