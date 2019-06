Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A magyar nép együttérzése az első perctől hangsúlyosan megjelenik a dunai hajóbalesetről szóló dél-koreai tudósításokban, és az első pár napban megjelenő kritikák után most már pozitívabb kép alakult ki hazánkról az ázsiai ország közvéleményében – számolt be részletesen az ázsiai országban tapasztalható hangulatról egy ott élő magyar. A dél-koreai média információi szerint a meghalt turisták újabb rokonai érkeznek Budapestre, de két ügyészt is hazánkba irányítottak. Most viszont a legfontosabb számukra az áldozatok maradványainak megtalálása, és hazatérő külügyminiszterük szerint erre ígéretet is kaptak Szijjártó Pétertől. Ezért a búvároktól kapott információk alapján a hétfőt várják feszült figyelemmel az eltűnt státuszt a halálnál is rosszabbnak tartó dél-koreai emberek.

Várják a merülést, ezrével törlik az olcsó utakat - így látják a hajótragédia fejleményeit Dél-Koreából

","shortLead":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

Nem sikerült a Veszprémnek BL-t nyerni, 27-24-re kikapott a Vardar Szkopjétól
Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. ","shortLead":"Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. Ismét újszülöttet találtak a babamentő inkubátorban Miskolcon
Egy hete hagytak ott egy másik babát, most pedig egy kisfiút találtak benne. A győri Audinak pedig a mexikói gyárak fontos partnerei.","shortLead":"Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A magyar gazdaság is megérezheti Trump Mexikóra kivetett vámjait
Komoly vámot vetett ki az amerikai elnök a mexikói importra, amelynek egy komoly szelete az autóimport. A győri Audinak pedig a mexikói gyárak fontos partnerei. Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról
Stephen Hawking 45 évvel ezelőtt írta le a róla elnevezett sugárzást, ami a fekete lyukakból származhat. Most egy lépéssel ismét közelebb kerültünk ahhoz, hogy bebizonyítsák: létezik a Hawking-sugárzás. Most...","id":"20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac3b9e6-a3e7-4462-b9f2-6b88d369371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b02569-c6c1-4635-9e8a-eaf571207f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_stephen_hawking_fekete_lyuk_hawking_sugarzas","timestamp":"2019. június. 03. 11:03","title":"Sikerült bizonyítani Stephen Hawking 45 éve tett jóslatát a fekete lyukakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába
A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.