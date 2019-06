A vidék kultúrája el van nyomva. Jól ír, de igazából rockzenész. Magyarországon abból lesz író, akit a kiadója íróként felépít, a mai globális kultúra pedig élményalapon hálózza be az ifjúságot – Demeter Szilárd, az egykori utcai harcos, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója adott interjút a 168 Órának.

Az interjúnak rögtön az eleje elég erősre sikeredett:

"A miniszterelnök úrral találkoztam az elmúlt hetekben, és ugyanazt kérdezte, amit ön: bírom-e a támadásokat? Azt mondtam erre, ez a dolgom. Ő megjegyezte, ez kevés, élvezni kell."

(Emlékezzünk azért vissza, hogy panaszkodott Orbán többször is, milyen nehéz dolga van: "Baloldali, liberális médiatöbbség van. Ahogy felkelek, tudom, hogy a mai napon is ellenszélben fogok dolgozni." Ehhez Kocsis Máté fideszes frakcióvezető ezt tette hozzá nemrég a parlamentben: "A vezető magyar kereskedelmi televízió, az RTL Klub, az önök szolgálatában áll. A vezető magyar hírcsatorna, az ATV az önök szolgálatában áll. A legnagyobb napilap, a Népszava, az önök szolgálatában áll, a legnagyobb internetes portálok, az Index, a hvg, a 24, az önök szolgálatában állnak, és az a helyzet, hogy a legnagyobb hetilap, a HVG is az önök szolgálatában áll.")

De térjünk vissza Demeterhez. "Az első munkatársi értekezleten elmondtam, megveszekedett orbánista vagyok, a kormány politikáját száztíz százalékig támogatom. Politikai irányom tehát adott. Ehhez mindenki szabadon viszonyulhat. De nem várom senkitől azt, hogy Orbán Viktor portréja alatt reggelente a Himnuszt énekelje."

Demeter elsősorban azt akarja, hogy lehetőséget adjon az olvasók és írók találkozására, ez pedig visszajelzést adjon: "ha Erdélyben vagy bárhol működik az adott vers, az már azt jelenti, hogy jó". Különben is "a vidék kultúráját máig sem lehetett a főváros szintjére emelni. Mintha Budapesten kívül nem élne 12-13 millió magyar".

A kultúrharcról azt mondja, "minden hatalom célja az értelmiségi holdudvarának jutalmazása, cserébe elvárja, hogy legitimálja a hatalmat. Ezzel nincs is baj. Ez meg a hatalom természetéhez tartozik. Minden hatalom természetéhez". Ezek tehát egy 110 százalékig orbánista rockzenész szavai, mert elsősorban "rockzenész vagyok, ez az, amit teljes mellszélességgel, mindenkor vállalok". De realista is: "Jól is írok, az esztétikai megítélés szempontjából a középszer fölött állok. De nem hiszem, hogy nagy író vagyok".

Vezetőként a kiadandó könyvek tartalmával nem foglalkozik. "Tartalmi ügyekkel nem foglalkozom. Szervezem, felépítem a rendszert, amely mindenkit tehetsége, munkabírása szerint jutalmaz." Mert "Magyarországon nem abból lesz író, akit a szakma felken vagy akit az olvasók szeretnek, hanem abból, akit a kiadója íróként felépít".

A globális kultúráról azt mondja: "Most is csapdák között élünk. Olyan kulturális termékeket zúdítanak ránk, amelyek élményalapon hálózzák be az ifjúságot" és "A konzumidiotizmus lényege, hogy felülírja a nemzeti értékeket".