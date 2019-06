Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aae4b9b4-65c5-41fe-8564-fc80c99a6f5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenki látni akarja a sorozatból megismert helyszíneket. ","shortLead":"Mindenki látni akarja a sorozatból megismert helyszíneket. ","id":"20190605_Csernobil_katasztrofaturista_atomkatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae4b9b4-65c5-41fe-8564-fc80c99a6f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74f1e53-88e7-4493-b4de-411cc42c9194","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Csernobil_katasztrofaturista_atomkatasztrofa","timestamp":"2019. június. 05. 14:58","title":"Ugrásszerűen megnőtt a katasztrófaturisták száma Csernobilban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","shortLead":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","id":"20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c067120-266f-409d-be03-ff5117388ff9","keywords":null,"link":"/sport/20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","timestamp":"2019. június. 06. 07:57","title":"NBA-döntő: idegenben vette vissza a vezetést a Toronto Raptors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása ellen létrehozott Lanzarote Bizottság. ","shortLead":"Hétoldalas jelentésben sorolta fel a magyar hatóságok hiányosságait a gyerekek szexuális kizsákmányolása és...","id":"20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4ca1e9d-7942-4474-bba9-0706bcec9abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1212988-559d-49d6-8133-1890518e7250","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_A_tranzitzonakban_elo_gyerekek_szexualis_kizsakmanyolasa_miatt_aggodik_az_Europa_Tanacs","timestamp":"2019. június. 06. 19:23","title":"A tranzitzónában élő gyerekek szexuális kizsákmányolása miatt aggódik az Európa Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második legjobb adatát kaptuk.","shortLead":"A kiemelkedően jó március után áprilisban egy kicsit visszavett a tempóból az ipar, de így is az elmúlt egy év második...","id":"20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f320d033-3ccc-46cb-933e-f5bd52e17523","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Lassult_a_magyar_ipar_novekedese_de_nincs_ok_panikra","timestamp":"2019. június. 06. 09:11","title":"Lassult a magyar ipar növekedése, de nincs ok pánikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy másodfokú tárgyalásán csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla.","shortLead":"A bolgár vádlottak arra panaszkodtak, hogy nem értik, mit mond a tolmács. Ezért új fordító kirendeléséről döntött a 71...","id":"20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3318b8b-5fe3-4fae-b19b-c90a6f0b372f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871b0021-98c1-4760-89cb-0d900a231438","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_halalkamion_embercsempeszet_masodfok_targyalas_tolmacs","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Halálkamion: rendkívüli biztonsági intézkedések között zajlik a per","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","shortLead":"Tizenegy dél-koreai turistát és a két fős magyar legénységet még keresik.","id":"20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90690313-a212-462a-84ea-b6b17b789e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_dunai_hajobaleset_hableany_halalos_aldozatok_azonositas_rendorseg","timestamp":"2019. június. 05. 22:06","title":"Hableány-tragédia: már 15 áldozatot azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megvárták a Kúria eredményét a kihirdetéssel.","shortLead":"Megvárták a Kúria eredményét a kihirdetéssel.","id":"20190606_Itt_az_EPvalasztas_jogi_vegeredmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04e9ff0-f1b7-4a54-984b-2f7155d5fa7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Itt_az_EPvalasztas_jogi_vegeredmenye","timestamp":"2019. június. 06. 17:18","title":"Itt az EP-választás jogi végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]