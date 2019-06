Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést csak ritkán látni. Mészáros Lőrinc cégei mellett látványosan kilőttek az Orbán Viktor családjához, valamint Andy Vajnához, Garancsi Istvánhoz, Szíjj Lászlóhoz, és Paár Attilához köthető társaságok is. A számokat látva nehezen hihető az, hogy Magyarországon piacgazdaság működik.","shortLead":"A NER-hez kötött legismertebb vállalatok Orbán Viktor kormányra kerülése óta akkorát növekedtek, amekkora emelkedést...","id":"20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d792701-d1cb-4c3d-b08b-dbd780f55452","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_14_infografika_NER_vallalkozasok","timestamp":"2019. június. 12. 06:30","title":"Pénzesőben fürdik a NER: 14 infografika arról, mekkora üzlet Orbán Viktor családtagjának és a Fidesz barátjának lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki gyár bezárását vitatja.","shortLead":"A szolnoki gyár bezárását vitatja.","id":"20190612_Birosagra_megy_Bige_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8f6a4c-9314-4ec0-8bc5-af3eff06453d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Birosagra_megy_Bige_Laszlo","timestamp":"2019. június. 12. 16:15","title":"Bíróságon keresi igazát Bige László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és a vendégek is, ha nem vagyunk elég körültekintőek.","shortLead":"Egy etikus hacker szerint egy látszólag ártalmatlan Airbnb-szálláson is hozzáférhetnek adatainkhoz a tulajdonosok és...","id":"20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61071c6c-5789-42e9-83c5-96efbf6abc52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_etikus_hacker_wifi_airbnb_szallashely_kiberbiztonsag_szemelyes_adat","timestamp":"2019. június. 12. 17:03","title":"Az etikus hacker üzeni: óvatosan wifizzünk, ha Airbnb-t foglalunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát használhat fel a működéskor. Bár a gamereket célozzák vele, mindenkinek jól jöhet.","shortLead":"Olyan böngészőt adott ki az Opera, amelyben a szokásos beállítások mellett az is megadható, a program mennyi memóriát...","id":"20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d453fd2f-0980-45d0-9a34-d1008c048372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fae89ef-4135-4a6c-9b1c-5418be9ad8fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_opera_gx_bongeszo_jatekosoknak_gamereknek","timestamp":"2019. június. 11. 19:33","title":"Az Opera megcsinálta a böngészőt, amire rákattanhatnak a játékosok – már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83c6128-15b5-40fd-a88e-824d94751ddf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"18 órányi hanganyag közlésével fenyegetőztek hackerek, ha nem kapnak pénzt, ezt a Radiohead a nemzetközi klímamozgalom javára tudta átfordítani egy ügyes húzással.\r

