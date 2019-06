Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK. A szerelvények a Széll Kálmán tér és a Corvin-negyed között közlekednek, a Corvin-negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbuszra kell szállni.","shortLead":"Szombaton kezdődik Budapesten a szokásos nyári villamosfelújítás a 4-es és a 6-os vonalán – közölte a BKK...","id":"20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b1bb40-2cd0-42b2-a627-56480df66aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_Hetvegen_indul_a_nagykoruti_villamosfelujitas_az_autosok_is_uj_kozlekedesi_rendet_tanulhatnak","timestamp":"2019. június. 13. 18:49","title":"Hétvégén indul a nagykörúti villamosfelújítás, az autósok is új közlekedési rendet tanulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","shortLead":"Már megvan a közös polgármesterjelölt, de csak később mutatják be. ","id":"20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2081e188-c67b-40a3-89b8-766718e68647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af927f53-5a3f-4bf9-8e26-f7facbbff164","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Hat_ellenzeki_part_es_ket_civil_szervezet_is_osszefog_Nyiregyhazan_a_kozos_jeloltekert","timestamp":"2019. június. 14. 17:26","title":"Hat ellenzéki párt és két civil szervezet is összefog Nyíregyházán a közös jelöltekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","shortLead":"Szimbolikus árat fognak kérni érte Németországban, idővel pedig hálókra fogják cserélni őket. ","id":"20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4caacf-ee74-4d10-8b0c-04bd009840d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa56dc50-c520-49ad-9a73-a2019cec2e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Leszamol_az_ingyen_zoldseges_muanyag_zacskokkal_is_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 13. 10:24","title":"Leszámol az ingyen zöldséges műanyag zacskókkal is az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","shortLead":"Úgy derült fény a csalásra, hogy többen jelezték, ők nem is rendeltek semmit. ","id":"20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94e661f-f979-4e57-b3bc-dccc2f3f5c71","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Atvert_emberek_adataival_rendelt_mobilokat_es_teveket_egy_kaposvari_banda","timestamp":"2019. június. 13. 12:27","title":"Átvert emberek adataival rendelt mobilokat és tévéket egy kaposvári banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni, hogy találkozzunk eggyel.","shortLead":"Ázsiában és Észak-Amerikában él a legtöbb nagy szennyező cég első embere. Magyarországról Bécsig kell elutazni...","id":"20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142cc5bf-cb35-42ae-8087-eb4c553c7045","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Terkepre_tettek_hol_lakik_az_a_100_ember_aki_a_leginkabb_karositja_a_Foldet","timestamp":"2019. június. 14. 13:15","title":"Térképre tették, hol lakik az a 100 ember, aki a leginkább károsítja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]