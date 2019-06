Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","shortLead":"A kicsi, könnyű és alacsony francia sportkocsi mostantól egy erősebb, keményebb verzióban is elérhető.","id":"20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3259d7e-919b-4e3e-a5cb-0ea31dcab3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec91b-7c4b-4717-bac6-c01ff431bbdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_itt_az_alpine_a110s_2019_majdnem_ev_autojanak_sportosabb_valtozata","timestamp":"2019. június. 14. 11:21","title":"Itt az Alpine A110S, 2019 majdnem Év Autójának sportosabb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek önmagunkat. No meg arról, mi a baj a narcizmussal.","shortLead":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek...","id":"20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c14f3e-0d4d-436f-b0ca-da2daa9ad290","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","timestamp":"2019. június. 13. 12:15","title":"Feldmár András: „Gyerekként még nem tudjuk, hogy a családtagok torzító vagy hiteles tükrök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi Klinikai Tömb területéről, pedig néhány orvos már nyílt levélben kéri, hogy függesszék fel az erről szóló kormányhatározatot. A szakma nem érti, miért dobnak rengeteg pénzt ideiglenes megoldásokra ahelyett, hogy megvárnák, amíg felépülnek az új épületek. Az egyetem biztos benne, hogy a betegellátást nem zavarja majd semmi, de néhány ideiglenes megoldásra azért így is rászorulnak majd – például mobil röntgengépekre, amíg be nem szerelik az újat.","shortLead":"Sietteti a kormány a Semmelweis Egyetem klinikáinak költözését a felújítás előtt álló Szent János kórház és a Kútvölgyi...","id":"20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af538933-8247-4f40-847c-d523c154abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c362336-7d32-432c-ab41-a0d11b358cef","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Milliardokat_kolt_a_kormany_a_SOTE_klinikainak_koltozesere_az_uj_helyen_azonban_se_agy_nincs_se_rontgen","timestamp":"2019. június. 13. 06:30","title":"Milliárdokat költ a kormány a SOTE klinikáinak költözésére, csak az orvosok nem értik, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","shortLead":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","id":"20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b626c064-c7c7-483c-b01a-96035fbbe3cf","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","timestamp":"2019. június. 13. 13:35","title":"Marad a hím csibék tömeges leölése a német húsiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","shortLead":"De ma már nehezebb a dolguk az álhírterjesztő ügynököknek.","id":"20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb41c46-dcd3-488c-8f3e-0f7a8a1a59f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Europai_Bizottsag_oroszok_kutyultak_bele_az_EPvalasztasba","timestamp":"2019. június. 14. 14:27","title":"Európai Bizottság: oroszok kutyultak bele az EP-választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","shortLead":"Szombaton 37 fok is lehet, vasárnap már lehetnek zivatarok. ","id":"20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9ba6a1-08c0-45ba-8f9b-0de5f4dff4da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0861ee15-b850-416b-954e-7094021383a5","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Hoseg_vasarnap_jon_csak_egy_kis_enyhules","timestamp":"2019. június. 13. 13:33","title":"Hőség: vasárnap jön csak egy kis enyhülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 3. fokozatú hőségriasztás vasárnap éjfélig tart.","shortLead":"A 3. fokozatú hőségriasztás vasárnap éjfélig tart.","id":"20190613_kamionstop_hoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb39942f-0b60-4658-882b-1aa2ea8054d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4a3c4-ed2d-4c81-8f87-2e30cf2beea5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190613_kamionstop_hoseg","timestamp":"2019. június. 13. 15:14","title":"Nem lesz kamionstop a hőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt csapott össze és ismertetett programot az MSZP, a DK és a Momentum indulója. A kánikulában csak a levegő volt forró, a hangulat nem.","shortLead":"Előválasztási vitát rendezett Gulyás Márton civil aktivista és a Partizán, az előválasztás második fordulója előtt...","id":"20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d86054-cd8e-47b9-a50c-d909f2e04aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6522bcf5-c206-4d49-8233-4b56e3b95b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Karacsony_Gergely_Kalman_Olga_es_KerpelFronius_Gabor_ugy_csaptak_ossze_hogy_ugyanazt_akarjak","timestamp":"2019. június. 14. 19:37","title":"Kálmán Olga: Budapest élhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]