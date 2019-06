Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","shortLead":"Először láthatjuk, hogyan fest most a katedrális belseje.","id":"20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f42d159c-caf8-4650-aef8-f204f1c8b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2e2a5a-95da-4f5e-b20b-ea9fc0e76495","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Dramai_kepek_a_NotreDame_elso_misejen_a_tuzeset_ota","timestamp":"2019. június. 15. 18:58","title":"Drámai képek a Notre-Dame első miséjén az áprilisi tűzeset óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Magyarország tökéletes hely most a szúnyogoknak, hiába intéz ellenük többfrontos támadást az állam a kémiai és a biológiai gyérítéssel, ezek csak pár napig enyhítik a helyzetet, utána visszatér a szúnyogözön. Egyre több invazív szúnyogfaj is velünk él, a jövőben ők is több gondot okozhatnak. Addig is véssük az eszünkbe, hogy nem érdemes vakarni a szúnyogcsípést, mert csak rosszabb lesz.","shortLead":"Magyarország tökéletes hely most a szúnyogoknak, hiába intéz ellenük többfrontos támadást az állam a kémiai és...","id":"20190617_magyarorszag_szunyogparadicsom_szunyogirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfde265-060c-46d6-84dc-6f16a05916d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537106ae-8d1f-459d-a167-adbf1a30548f","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_magyarorszag_szunyogparadicsom_szunyogirtas","timestamp":"2019. június. 17. 11:43","title":"Szokjunk hozzá, hogy ezt a nyarunkat tönkreteszik a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt, összeállt ellene a többi párt.","shortLead":"Az első fordulóban még az AfD jelöltje nyert Görlitz polgármester-választásán, de amikor csak két jelölt maradt...","id":"20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb4035f4-9abc-4065-8668-5ee386a2b06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c4e90b-3a06-46ed-9b65-f23fcd540e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Bevandorlo_fosztotta_meg_a_nemet_szelsojobbot_az_elso_polgarmesteri_helytol","timestamp":"2019. június. 17. 07:34","title":"Bevándorló fosztotta meg a német szélsőjobbot az első polgármesteri helytől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés után azonban gondok lehetnek egyes Bluetooth-eszközökkel.","shortLead":"Az évi két nagy rendszerfrissítés mellett havonta ad ki apróbb update-eket a Microsoft. A júniusi kumulatív frissítés...","id":"20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e5ef2-770d-496d-a8f3-d82dee57ee77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_windows_10_juniusi_kumulativ_frissites_bluetooth_problema","timestamp":"2019. június. 16. 08:03","title":"Ön telepítette már? Akadt egy kis bibi a Windows 10 júniusi frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","shortLead":"A Londoni Múzeum úgy döntött, hogy a Trump-bébi, vagyis a Trump-lufi múzeumba való műtárgy. ","id":"20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7def042-0386-41b7-8d66-e539c69ef17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba458cc-2e86-4da1-a624-94c5be5988d1","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_muzeumba_kerul_donald_trump_lufi","timestamp":"2019. június. 17. 12:09","title":"Múzeumba kerül a Donald Trumpon gúnyolódó lufi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük azoknak, akik szombat reggel vonattal indultak a Balatonra a fővárosból.\r

","shortLead":"Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük...","id":"20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf4a8ef5-af69-4340-9cd9-d104c6a7404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9279923-77cf-49c0-a17a-45749116262d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_mav_start_balaton_vasuti_kozlekedes_deli_palyaudvar","timestamp":"2019. június. 15. 20:36","title":"Kaotikus volt a vonatútja a Balatonra? A MÁV nagyon sajnálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","shortLead":"Az aszály és a nagy hőmérséklet-ingadozás miatt drágulhat a meggy.","id":"20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8156bd49-2069-4f33-987e-915c739abf7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8d165d-a4bb-4d8f-91a8-d35328fdf309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190617_Duplajara_is_nohet_a_meggy_ara","timestamp":"2019. június. 17. 09:04","title":"Duplájára is nőhet a meggy ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]