Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket. A Hableány szemléje 26 órán át tartott. A három még hiányzó áldozatot addig keresik, amíg reális esély van a megtalálásukra. A jelenleg is zajló keresési művelet a BRFK történetének eddigi legnagyobbja a Dunán.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Hableány-tragédiáról a rendőrség. A hatóság még nem kapta meg a szakértői szakvéleményeket...","id":"20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf62023-78a4-41a3-a7fe-7ea4d36e48af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cb2ad7-7198-4552-8233-7997dfba470b","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Hableanytragedia_a_rendorseg_sajtotajekoztatot_tart_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2019. június. 18. 14:06","title":"26 órán át tartott a Hableány rendőrségi szemléje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklánynak adott igazat. Így muszáj lesz lehozniuk, hogy hazugság volt, amit a tanulmányi eredményeiről és iskolai hiányzásairól írtak, és ügyvédje szerint valószínűleg a még folyamatban lévő sajtópereket is bukhatják az ugyanezt leközlő kormányközeli lapok.","shortLead":"Hiába próbálkozott fellebbezéssel a Nagy Blankát lejáratni próbáló Lokál, az ítélőtábla most már jogerősen az ellenzéki...","id":"20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2373da-9289-4a88-9b3c-26cbff365ade","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Eldolt_Nagy_Blanka_vegleg_lenyomta_a_NER_karaktergyilkos_bulvarlapjat","timestamp":"2019. június. 18. 16:33","title":"Eldőlt: Nagy Blanka végleg lenyomta a NER karaktergyilkos bulvárlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Yvonne Dederick az első anyagát annak a kérdésnek szenteli, hogy vajon túl izmos lett-e az egyetem alatt.","shortLead":"Yvonne Dederick az első anyagát annak a kérdésnek szenteli, hogy vajon túl izmos lett-e az egyetem alatt.","id":"20190618_A_TV2_volt_tarstulajdonosa_vlogot_inditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89599874-77a2-456f-8577-bc4e42a7deb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9086866a-32fd-4934-9d55-1ce207a94dd9","keywords":null,"link":"/elet/20190618_A_TV2_volt_tarstulajdonosa_vlogot_inditott","timestamp":"2019. június. 18. 10:15","title":"A TV2 volt társtulajdonosa vlogot indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más feladatot jelent, a munkában Magyarországon az államnak meg kell jelenni.","shortLead":"Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint az 5G-hálózatok kiépítése az eddigiekhez képest más...","id":"20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889a2743-a671-4e5b-b1ae-0d3e5bc812d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_5g_halozatfejlesztes_magyarorszag_palkovics_laszlo_kornanybiztos_5g_koalicio_5gk","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Külön kormánybiztosa lehet a magyarországi 5G-s fejlesztéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df07e08-772e-4a48-bdd3-80ba996514d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is győzött Barcelonában.","shortLead":"Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is győzött Barcelonában.","id":"20190616_Harom_magyar_arannyal_ert_veget_a_Mare_Nostrum_uszoversenysorozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1df07e08-772e-4a48-bdd3-80ba996514d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d39f076-21a6-4b34-b5bf-3b7c38b2c983","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Harom_magyar_arannyal_ert_veget_a_Mare_Nostrum_uszoversenysorozat","timestamp":"2019. június. 16. 21:13","title":"Három magyar arannyal ért véget a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","shortLead":"Továbbra is – és egyre inkább – technológiai vállalatok viszik a pálmát a világ legértékesebb márkáit soroló toplistán.","id":"20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362926c6-6a29-4549-bf3d-5271e7202877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f1144a-37fc-4020-adcc-4e48b7ce665a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_brandz_top_100_2019_ranglista_legertekesebb_markak","timestamp":"2019. június. 17. 14:03","title":"Ez a 100 vállalat uralja most a világot: íme a világ legértékesebb márkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt, melynek ünnepét rendezték meg ma a kereső főoldalán.","shortLead":"A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után) – így határozza meg a Google a falafelt...","id":"20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef887a7b-23d8-4b39-9cbf-3c98ec0cd6cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ee3941-40dc-4f60-b288-5c4c30826986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_unnepeljuk_a_falafelt_csicseriborso_humusz","timestamp":"2019. június. 18. 07:03","title":"Miért vannak mosolygó gombócok a Google főoldalán? Ünnepeljük a falafelt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]