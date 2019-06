Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f335bc9-3e4d-4f0e-8689-3c40d21c2833","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"27-32 fok lesz napközben. ","shortLead":"27-32 fok lesz napközben. ","id":"20190621_Ma_is_meleg_lesz_zivatarokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f335bc9-3e4d-4f0e-8689-3c40d21c2833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a49e22-cfcc-4ac4-98cf-bb7cb6b3098f","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Ma_is_meleg_lesz_zivatarokkal","timestamp":"2019. június. 21. 05:35","title":"Ma is meleg lesz, zivatarokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan csúfolták az Apple új Mac Pro gépét, amiért úgy néz ki, mint egy óriási sajtreszelő. Egy youtuber kapott az alkalmon. ","shortLead":"Sokan csúfolták az Apple új Mac Pro gépét, amiért úgy néz ki, mint egy óriási sajtreszelő. Egy youtuber kapott...","id":"20190621_apple_wwdc_2019_mac_pro_sajtreszelo_szamitogep_youtuber","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0cd219-73c8-45af-ae3d-f0f4d5e8112f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_apple_wwdc_2019_mac_pro_sajtreszelo_szamitogep_youtuber","timestamp":"2019. június. 21. 14:33","title":"Egy youtuber megnézte, lehet-e sajtot reszelni az Apple méregdrága számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt folytatni.","shortLead":"Ötször nagyobbak az állatok, mint 50 éve, de a méretükkel együtt az étvágyunk is nőtt. Kérdés, meddig akarjuk ezt...","id":"20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6514b494-db4f-4f99-8298-f7c924bd606b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb99e0a6-a196-4141-a7f7-4be9a2a7e3e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_csirke_etel_fogyasztas_elelmiszeripar","timestamp":"2019. június. 21. 19:05","title":"Mit hozott az állatok számára, hogy csirkefüggő lett az emberiség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács csütörtöki üléséről beszámolva a Népszava. A Pedagógusok Szakszervezete szerint mindez az életpályamodell kudarcának beismerését jelenti.","shortLead":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési...","id":"20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1487455-f547-4fb9-8d21-44e7709815ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Pedagógus státustörvény készül: az életpályamodell kudarca?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan igen szemrevalóra sikeredett. És hamarosan zöld rendszámos változatban is kapható lesz. ","shortLead":"A francia gyártó elhozta Magyarországra az új generációs 508-as modell puttonyos változatát, ami a szedánhoz hasonlóan...","id":"20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=822db6e3-bf41-45d7-993f-eaf4c40d1172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52cfbb7-8e21-4213-a6b4-208e5b242741","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_hazankban_a_gyonyoru_peugeot_508_sportkombi__kiprobaltuk","timestamp":"2019. június. 21. 06:41","title":"Hazánkban a gyönyörű Peugeot 508 sportkombi – kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","shortLead":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","id":"20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5301e36-2231-4add-a5cc-d98360dcab54","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","timestamp":"2019. június. 20. 17:34","title":"Kivizsgálják, jutott-e mérgező anyag a társasházba, amelynek pincéjében vegyi anyagot tároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És egyelőre nem is látszik, mi lesz az alkudozás végeredménye.","shortLead":"Lassan egy hónap telt el az EP-választások óta, ám még mindig nem tudni, kik váltják az EU mostani vezetőit. És...","id":"20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b14fb469-b4ae-4b03-8251-680445012180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d982a3c4-507d-45c0-ae5e-1b086f958401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_eu_csucs_tisztujitas_weber_juncker_orban","timestamp":"2019. június. 21. 17:14","title":"EU-csúcs után: Most akkor veheti-e a sátorfáját Manfred Weber?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","shortLead":"Visegrád és Dömös között fa dőlt az úttestre, Ürömön 40 centis víz áll az egyik utcában. ","id":"20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11eaa99-f240-4737-9867-fcb47569a7db","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Jegeso_es_felhoszakadas_is_lehet_penteken_Pest_megyeben_tombol_a_vihar","timestamp":"2019. június. 20. 21:26","title":"Jégeső és felhőszakadás is lehet pénteken, Pest megyében már tombol a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]